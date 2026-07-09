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El Teatro Pereyra Ibiza se mueve al ritmo latino de La Cucaracha

La fiesta de ritmos caribeños estrenó su residencia de verano con lleno y prepara este sábado su segunda noche con Óscar Dudamel y su Orquesta, Eddy Lover XO & Tu Ex

Baile y música en la fiesta 'La Cucaracha' en el Teatro Pereyra

Baile y música en la fiesta 'La Cucaracha' en el Teatro Pereyra / Víctor Moreno 'Vitorino'

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Redacción Ibiza

Ibiza

La Cucaracha ha encontrado refugio en el Teatro Pereyra. La fiesta aterrizó el pasado sábado 4 de julio en Ibiza con su primera cita de la temporada y lo hizo con la sala llena, la pista animada desde el arranque y un ambiente caribeño que se apoderó del histórico espacio del centro de Vila.

Tras año y medio llenando pistas en Madrid y Puerto Rico, La Cucaracha ha traído a la isla una propuesta basada en la mezcla de salsa, merengue, bachata y otros sonidos latinos, sin demasiadas etiquetas y con el baile como hilo conductor. En su estreno ibicenco, la música en directo corrió a cargo de Son de Cuba, mientras que Sabor a Mí y Jean Franco se encargaron de los vinilos, con una selección pensada para mantener la pista en movimiento.

El público entregado en la primera nboche de 'La Cucaracha'

El público entregado en la primera nboche de 'La Cucaracha' / Víctor Moreno 'Vitorino'

La residencia se celebra cada sábado en el Teatro Pereyra, edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural. La fiesta llega después del espectáculo WHO, una propuesta que combina gastronomía, artes escénicas y música en directo. Cuando termina el show, el teatro cambia de ritmo y la pista toma el relevo.

La segunda cita será este sábado 11 de julio, de nuevo en el Teatro Pereyra, con Óscar Dudamel y su Orquesta como formación invitada en directo y Eddy Lover XO & Tu Ex, de Punto Parlante Crew, al frente de la cabina.

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Las entradas están disponibles en la web oficial del Teatro Pereyra.

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