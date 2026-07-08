La Plaza del Parque de Ibiza se llena de música latina con ‘Sazón, con Ritmo de Barrio’

La Plaza del Parque de Ibiza se convertirá el próximo domingo, 12 de julio, en una gran pista de baile al aire libre con la celebración de ‘Sazón, con Ritmo de Barrio’, una propuesta cultural y musical que llenará el centro de la ciudad de música, baile y ambiente latino.

La cita se desarrollará de 19 a 0 horas y ofrecerá una programación pensada para todas las edades, con actuaciones en directo, talleres participativos y momentos especiales para sorprender al público. La iniciativa nace con el objetivo de dinamizar los espacios públicos a través de la cultura y fomentar la convivencia, la participación ciudadana y el encuentro entre diferentes generaciones.

La velada propondrá un recorrido por algunos de los ritmos latinos más populares, como la bachata, el merengue, la cumbia, la salsa y el reguetón, en un ambiente festivo y abierto a la participación de residentes y visitantes.

El programa comenzará a las 19 horas con Andrés DJ, que abrirá la jornada con una sesión de ritmos latinos. A las 20 horas, la Escuela On Stage by Lucía Medina ofrecerá un taller social de salsa, abierto a todas las personas que quieran iniciarse o disfrutar del baile en un ambiente participativo.

A partir de las 21 horas, la cantante Ada Estévez, acompañada por el percusionista Néstor Morales, protagonizará un espectáculo de música en directo en el que voz y percusión se fusionarán para hacer bailar al público.

Baile de los farolillos

Uno de los momentos más especiales de la noche llegará a las 22.30 horas con el baile de los farolillos, una actuación concebida para crear un instante de emoción, elegancia y magia, poniendo en valor el talento artístico y el espíritu festivo de la propuesta.

La fiesta continuará hasta la medianoche con una nueva sesión de Andrés DJ, acompañado por Javi Rober a la percusión, que pondrá el broche final a una noche llena de ritmo y energía.

‘Sazón, con Ritmo de Barrio’ está impulsado por la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Plaza del Parque, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, con la voluntad de dinamizar el centro de la ciudad y fortalecer el comercio de proximidad.

Bajo el lema «Siente el sabor, vive el ritmo, este es tu barrio», la organización invita a la ciudadanía y a quienes visitan la isla a disfrutar de una experiencia diferente en la Plaza del Parque.