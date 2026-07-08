El Parador de Ibiza acoge un concierto de arpa y violonchelo con vistas al mar
La cita incluye un cóctel de bienvenida y la actuación de Assumpció Janer y Miquel Àngel Aguiló dentro de la propuesta ‘Belle Époque en concert’
El Parador Nacional de Ibiza acogerá este domingo, 12 de julio, un concierto especial de arpa y violonchelo pensado para acercar este espacio a residentes y visitantes y permitirles disfrutar de sus instalaciones, sus vistas y su entorno privilegiado sobre Dalt Vila y el mar.
La velada, presentada bajo el título ‘Belle Époque en concert’, contará con la participación de Assumpció Janer, al arpa, y Miquel Àngel Aguiló, al violonchelo. La propuesta se plantea como una experiencia íntima y cuidada, en la que la música se combinará con la puesta de sol, el paisaje y el ambiente de la terraza del Parador.
La invitación destaca que será una noche para “sentir, contemplar y compartir” un programa musical selecto, delicado y lleno de sensibilidad, pensado para acompañar la luz del atardecer y la esencia mediterránea de Eivissa.
La cita comenzará a las 19.45 horas con un cóctel de bienvenida y aperitivo ofrecido por el Parador a todos los asistentes. Posteriormente, a las 20.30 horas, dará comienzo el concierto en la terraza, donde el arpa y el violonchelo protagonizarán una actuación concebida como un encuentro entre música, historia y paisaje.
El evento forma parte de la iniciativa ‘Blau de fons entre murades’, que invita a vivir una velada singular en el entorno del Parador Nacional d’Eivissa, bajo el lema “Quan la música i la mar es troben, el temps s’atura”. La organización ruega confirmar asistencia previamente.
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