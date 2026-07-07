Tributos de Extremoduro y La Oreja de Van Gogh en las fiestas de es Cubells

Es Cubells se prepara para celebrar una nueva edición de las Festes del Carme, una de las celebraciones más arraigadas del municipio de Sant Josep, con un programa que combina tradición, cultura, deporte, teatro y música del 10 al 19 de julio.

La programación mantiene la esencia de una fiesta estrechamente vinculada al mar y a la identidad del pueblo, con propuestas pensadas para todas las edades. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Josep, Isabel Castellar, ha destacado que las Festes del Carme son «una cita muy especial para Es Cubells» porque combinan las tradiciones locales con una programación para todos los públicos.

Las fiestas arrancarán este viernes con el pregón a cargo de Maria Tur, de Can Pep Vergeret, a las 20 horas. A continuación, el grupo So d’Eivissa ofrecerá un concierto en el espacio des Tancó.

La música tendrá un papel destacado en esta edición. El sábado por la noche se celebrará la quinta edición del Carme’n’Rock, con las actuaciones de Fuss Project, La Hoguera, grupo tributo a Extremoduro, y DJ John Sax. Antes, el Club Esportiu Joventut Tennis Taula organizará una jornada de puertas abiertas y el I Torneig Joventut Festes des Cubells 2026 en el polideportivo.

El domingo 12 de julio, el programa continuará con el concierto del Cor des Cubells y la representación teatral Es mercat nou de sa plaça, a cargo del Grup de Teatre Júnior des Cubells, con una obra de Fina Ribas y el Grup de Teatre des Cubells.

El día grande

El momento más emblemático llegará el jueves 16 de julio, festividad de la Mare de Déu del Carme. La jornada comenzará a las 20 horas con la misa solemne, seguida de la tradicional procesión, el convite popular ofrecido por los obreros y una actuación de ball pagès a cargo del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia. La noche concluirá con el concierto de La Reina del Pop, grupo tributo a La Oreja de Van Gogh.

Las actividades seguirán el sábado 18 de julio con un taller de pintura para personas adultas, juegos infantiles de agua, un itinerario poético organizado por DesporXades y una sesión de cine al aire libre con la proyección de 'El Gran Showman'.

Las Festes del Carme se cerrarán el domingo 19 de julio, a las 19 horas, con una misa y una procesión alrededor de la iglesia. Después tendrá lugar la inauguración y bendición de la renovación del itinerario del padre Palau, detrás de la iglesia, que pondrá el punto final a una semana de celebración marcada por la tradición y la cultura.