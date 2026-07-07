Música para el verano de Sant Antoni con las 'Nits Amples d'Estiu'

La música volverá a llenar las noches de verano de Sant Antoni con una nueva edición del ciclo Nits Amples d’Estiu, que este año celebra su novena edición con una programación de conciertos al aire libre protagonizada por artistas locales y nacionales.

Las actuaciones tendrán lugar durante los meses de julio y agosto, a las 21.30 horas, en la plaza situada detrás de la iglesia, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos. El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Sant Antoni a través de la concejalía de Cultura, busca dinamizar las noches estivales con música en directo y consolidar este espacio como punto de encuentro cultural.

Los conciertos

La programación arrancará el domingo 12 de julio con Roxana Mouriño, cantautora, compositora, guitarrista y cantante gallega, que presentará Arrels de Mar, un espectáculo que combina canción de autora, flamenco contemporáneo y músicas del mundo. La artista estará acompañada por Dani Martín a la batería y percusión.

El 26 de julio será el turno de Andrés Coll Ibiza Sun Band. El músico ibicenco regresará al ciclo tras una gira por Europa con un proyecto renovado y un repertorio de composiciones originales inspiradas en Ibiza, el verano y las vivencias humanas. Sobre el escenario estará acompañado por Alodio Ndiaye, Joan Carles Marí, Mar Sánchez y Aarón Puente.

La programación continuará el 9 de agosto con Louie Lion, el proyecto de Pere Navarro y Antonio Blakstad, dos músicos y productores nacidos en Ibiza que fusionan la improvisación del jazz con la esencia del sonido Balearic. En Sant Antoni presentarán Nom Sayin’, su primer EP, con un directo que combina trompeta, teclados, voces, loops y producción en tiempo real.

El ciclo finalizará el 23 de agosto con QuatreCelli, formación integrada por los violonchelistas ibicencos Carlos Vesperinas, Rosa Cardona, Raquel Quiroga y Alejandra Quezada. El cuarteto ofrecerá una propuesta que rompe los estereotipos de la música de cámara al unir la elegancia clásica del violonchelo con la energía del rock y grandes éxitos de la música moderna.

La concejala de Cultura, Eva Prats, ha destacado que «Nits Amples d’Estiu se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas del verano en Sant Antoni» y ha subrayado que el ciclo acerca la cultura a la ciudadanía «en un entorno único» con propuestas «de gran calidad y muy diversas».