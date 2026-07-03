Una escultura monumental en Ibiza para reflexionar sobre el deseo y la disponibilidad permanente

La memoria, la nostalgia, el deseo y las dinámicas del consumo contemporáneo son el eje de la instalación 'Ready for you 2026', la instalación que podrá verse hasta el 15 de julio en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Es la nueva obra del artista español Jaime Urdiales y la pieza de mayor formato realizada hasta la fecha por el creador. La escultura, de 2,5 metros de altura, fue inaugurada el pasado 26 de junio en el marco Can Art Fair y como presentación de 'Frame', una nueva plataforma impulsada junto a Concept Hotel Group para generar encuentros entre distintas disciplinas creativas.

Se trata de un proyecto concebido como espacio de intercambio, experimentación y colaboración entre artistas, músicos, chefs y otros perfiles vinculados a la creación contemporánea. En esta primera entrega, el programa ha elegido el Paradiso Ibiza Art Hotel como escenario para presentar la instalación de Urdiales.

‘Ready for You 2026’ toma como punto de partida el icónico establecimiento estadounidense Randy’s Donuts y dialoga con las ideas del sociólogo Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida. A partir de un imaginario vinculado a la cultura popular y a los objetos cotidianos, Urdiales transforma la referencia en una escultura monumental que funciona como metáfora de una sociedad marcada por la disponibilidad permanente y la renovación constante del deseo.

Tensión entre consumo y memoria

El propio título, ‘Ready for You 2026’, remite a esa promesa de estar siempre preparado, siempre disponible y siempre a la espera del consumidor. Con esta pieza, el artista plantea una reflexión sobre la tensión entre consumo, expectativas y memoria colectiva en un presente acelerado, en el que los objetos y las experiencias parecen destinados a ser sustituidos rápidamente por la siguiente novedad.

Licenciado en Bellas Artes, Jaime Urdiales ha expuesto en ciudades como Madrid, Nueva York, Seúl y Dubái, además de participar en ferias de arte contemporáneo como ARCO Madrid y Estampa. Su trabajo parte a menudo de elementos reconocibles de la cultura visual para transformarlos en imágenes cargadas de significado sobre la identidad, la pérdida y la memoria.

Con esta instalación, 'Frame' inicia en Ibiza un proyecto con vocación de continuidad que aspira a desarrollarse en distintos contextos y geografías, consolidándose como una plataforma en la que las ideas puedan circular, transformarse y generar nuevas conexiones creativas.