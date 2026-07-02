'La mirada fotográfica' de Chico Prats recupera la Ibiza de los años 50 en Sa Nostra Sala

Hay una Ibiza que ya no existe, la de las payesas conversando a la puerta de casa, los niños jugando en las calles, las fuentes como punto de encuentro o los mercados llenos de vecinos. Esa isla, captada por el objetivo de José Manuel Chico Prats durante varias décadas del siglo XX, vuelve ahora a cobrar vida en la exposición que desde este viernes puede visitarse en Sa Nostra Sala.

El Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con el Consell, inaugura este viernes 3 de julio 'La mirada fotográfica de Chico Prats' en la Sala Sa Nostra, en Vila, una exposición que recoge una muestra del archivo fotográfico del artista Chico Prats, una figura emblemática para la isla. La consellera insular de Cultura, Sara Ramón, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, y la directora del Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa (Aisme), Fanny Tur, han presentado este jueves la exposición, que podrá visitarse hasta el 25 de julio.

La exposición forma parte del homenaje que Ibiza dedica este año al artista al cumplirse veinte años de su fallecimiento y 110 de su nacimiento. Aunque Chico Prats nació en Cataluña, su madre era ibicenca y pasaba largas temporadas en la isla, donde encontraba buena parte de la inspiración para una obra que más tarde trasladaría también a la pintura.

"Queremos reencontrarnos con este artista y poner en valor todo su patrimonio artístico y documental", explica Sara Ramon, que recuerda la estrecha relación que el fotógrafo mantuvo siempre con Ibiza. "Venía cada verano a su casa de Platja d'en Bossa y la isla fue una fuente constante de inspiración para él".

Esta primera muestra abre la puerta a otras cien fotografías del autor que se presentarán en la sala Es Polvorí el próximo 13 de julio. En este segundo homenaje, llamado 'Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)' también se incluirá una selección de pinturas procedentes del fondo artístico del Consell y otras colecciones privadas del autor. Podrá visitarse hasta el 29 de agosto.

Un retrato de la realidad ibicenca

Muchas de las imágenes expuestas en esta selección sirvieron años después como punto de partida para sus óleos y obras en cera. La muestra ofrecida por Aisme se compone de 60 imágenes, la mayoría de ellas en blanco y negro, a excepción de cinco en color. Son fotografías sin artificios, tomadas en las calles, en las plazas y en los pueblos, donde los protagonistas son los propios ibicencos.

La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, destaca precisamente ese carácter humano de la colección. "Es importante que a través de sus fotos la gente pueda conocerle y hacerse una idea de cómo era él y del patrimonio humano de Ibiza". Recorrer el espacio blanco de la galería te hace viajar a la Ibiza de los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta.

Una de las forografías de Chico Prats expuesta en Sa Nostra Sala. / J.A. Riera

La exposición también refleja el crecimiento del legado que conserva el Ayuntamiento. Hace quince años la familia del artista cedió unas 3.000 fotografías al archivo municipal y recientemente su hija ha donado un centenar más, algunas de las cuales pueden verse ahora por primera vez.

"Una buena fotografía no necesita un pie de foto"

La comisaria de la muestra y directora del Aisme, Fanny Tur, explica que el recorrido se divide en varios bloques temáticos que permiten descubrir distintos aspectos de aquella Ibiza. La visita comienza con cinco retratos de mujeres bajo el título 'Dones eixerides', imágenes que se exhiben sin pie de foto porque, como recordó Tur citando una conocida máxima entre fotógrafos, una buena fotografía no necesita explicación.

A partir de ahí aparecen la ciudad y sus calles, las plazas donde transcurría buena parte de la vida diaria o las fuentes públicas, indispensables en una época en la que muchas casas todavía carecían de agua corriente.

Una de las fotografías de Chico Prats expuestas en Sa Nostra Sala. / J.A. Riera

Otro apartado se centra en la Ibiza rural y propone un ejercicio de memoria colectiva: reconocer a familiares, vecinos o personajes muy conocidos de la isla que quedaron inmortalizados por la cámara de Chico Prats. Entre ellos figuran nombres populares como Maria des Gats o sacerdotes muy queridos como Joan Marí Cardona, Pep Negre o Don Toni de Sant Miquel.

El Consistorio invita este viernes a partir de las 20 horas a toda la ciudadanía. "Que vengan a descubrir o redescubrir esta mirada única sobre la Ibiza del siglo XX. Preservar nuestra memoria también es preservar nuestra identidad", concluye la consellera.