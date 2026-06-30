El rock aterriza en Sant Josep: Sau y Linaje actuarán este verano en Sol Post a s'Oli Fest

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este martes la cuarta edición del festival Sol Post a s'Oli Fest, que se celebrará en el Auditorio Caló de s'Oli del 11 de julio al 5 de septiembre con un ciclo de conciertos cada sábado coincidiendo con la puesta de sol.

El evento ofrecerá nueve conciertos consecutivos totalmente gratuitos al aire libre con food trucks y servicio de barra que amenizarán las veladas. La programación será diversa, con conciertos de artistas ya consagrados en el panorama musical nacional, como Sau, así como bandas emergentes y grupos locales.

En este sentido, Maria José Ríos, concejala de Cultura, ha destacado que el Sol Post a s'Oli Fest ya es un festival consolidado en Cala de Bou: “Esta cuarta edición refuerza nuestra apuesta por el rock, sin renunciar a otros estilos como el pop-rock o el jazz, y sigue haciendo crecer un proyecto que apoya a los músicos del municipio y, al mismo tiempo, acerca a nuestro público bandas de gran proyección”.

Por su parte, el coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, Bartomeu Tur, ha explicado su apuesta por una programación variada para que "diferentes públicos se puedan sentir identificados". A ello han ayudado las dos asociaciones colaboradoras: Ibizarockers, que también gestionará el servicio de comida y bebida, y Great River Road.

Programación

El festival arrancará el 11 de julio con el grupo ibicenco Cover Garden, formado por Claudia Bardagí y Joan Carles Marí, que ofrecerán un repertorio de versiones de bossa nova, pop y rock junto a otros músicos invitados.

El 18 de julio actuará Carly & The Cats, liderada por la cantante británica Carly Marie Sorensen, con una propuesta de soul y rock.

El 25 de julio, se espera uno de los platos fuertes del cartel con Linaje, la joven formación navarra liderada por Aarón Romero, hijo del cantante de Marea, que hará parada en Sant Josep en la gira de presentación de su primer trabajo, 'Desataron a los perros'.

El 1 de agosto será el turno del talento balear con las actuaciones de Nolo, Kairos y Little Green Hipo.

El 8 de agosto Great River Road traerá a Acoustic Springsteen, la banda tributo al 'Boss' formada por Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró.

La programación continuará el 15 de agosto con una nueva edición del Sol Post a s'Oli Jove, organizada conjuntamente por los departamentos de Cultura y Juventud bajo el título 'El baile del verano'. La jornada contará con las actuaciones de Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, así como de los dj Juan Moreno, Tonificado y Sexky.

El 22 de agosto, se volverá a apostar por el talento balear con Lyra's Hell, Badak y Fuss, mientras que el 29 de agosto el músico ibicenco Albert Oliva ofrecerá una jam session abierta con varios artistas de la isla.

El broche de oro lo pondrá el 5 de septiembre otro de los grandes reclamos de esta edición, Sau, que presentará el espectáculo 'Un concert de pel·lícula', coincidiendo con la semana de Units pel nostre parlar. La mítica banda catalana repasará a algunos de sus himnos más emblemáticos en un homenaje a Carles Sabater.