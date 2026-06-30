Arte, fiesta del agua y tradición de Ibiza: llegan las fiestas de Sant Cristòfol

La Asociación de Vecinos de sa Capelleta en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza organiza, como cada año, las fiestas patronales del barrio de San Cristòfol que darán comienzo el lunes 6 de julio, con cultura, música y actividades para toda la familia.

Las celebraciones comenzarán el lunes 6 de julio, a las 19.30 horas, con la inauguración de una exposición de pintura realizada por los alumnos del curso de pintura de la asociación vecinal. La muestra podrá visitarse también los días 7, 8 y 9 de julio, de 19 a 21 horas.

El grueso de la programación se concentrará el viernes 10 de julio en el parque Reina Sofía. Desde las 17.30 hasta las 20 horas, el comercio local saldrá a la calle en la vía Púnica. Paralelamente, de 18 a 20 horas, habrá una fiesta del agua y actividades infantiles. A las 20 horas se celebrará la misa en honor a Sant Cristòfol, seguida a las 21 horas por una exhibición de ball pagès con degustación de buñuelos y vino dulce. La jornada concluirá a las 22 horas con un concierto de la Banda Municipal de Ibiza. Durante toda la tarde y la noche habrá servicio de comida y bebida mediante food trucks.

Las fiestas finalizarán el sábado 11 de julio con una nueva tarde dedicada a los más pequeños, que podrán disfrutar de castillos hinchables y talleres infantiles entre las 18 y las 20 horas. A las 21 horas tendrá lugar el concierto del Washington St Quartet, acompañado por el cantante Matteo Crocetti. No faltarán tampoco los puestos de comida para completar la oferta gastronómica de la última jornada.