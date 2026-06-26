Projecte Mut pone banda sonora este sábado a las fiestas de Ca n'Escandell en Ibiza

Projecte Mut volverá a poner banda sonora a unas fiestas populares de Ibiza. Tras conquistar en abril al público de Sant Jordi con una plaza abarrotada, la formación ibicenca será este sábado 27 de junio el gran reclamo de las fiestas de San Pablo de Ca n’Escandell, donde ofrecerá un concierto a partir de las 22.30 horas con la banda al completo.

El grupo liderado por David Serra y Joan Barbé llegará a Ca n’Escandell con siete músicos sobre el escenario: además de Serra (voz y guitarra) y Barbé (guitarras y otros instrumentos), estarán Toni Amores al bajo, David Adán a la batería, Frank J. Cogollos al violín, Raúl Moya al acordeón y Xicu Bufí Verro, encargado de aportar el sonido de los instrumentos tradicionales de Ibiza.

Projecte Mut atraviesa un gran momento de conexión con el público tras su regreso a los escenarios. En sus últimas actuaciones ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las bandas más queridas de la música hecha en las Pitiüses, con un repertorio que combina himnos como 'Tu ja m'entens', 'No t'estim', 'En la nit artificial', 'Sa lluna damunt Formentera', 'En voler' o 'Illa' con un directo en el que el folk, el rock y la tradición ibicenca se funden en un sonido inconfundible.

La formación, que el pasado año celebró su vigésimo aniversario repasando toda su trayectoria, mantiene intacta la esencia con la que nació en 2005: poner música en ibicenco a poemas y composiciones propias, incorporando instrumentos como el violín, el acordeón o la flaüta y el tambor payeses. Esa mezcla les ha permitido convertirse en un referente de la música en catalán dentro y fuera de Balears.

La jornada festiva comenzará a las 19.30 horas con la sesión del DJ Petter Marttos, llegado desde Barcelona, antes de dejar paso al esperado concierto de Projecte Mut.

Domingo, día grande de las fiestas

Las celebraciones continuarán el domingo 28 de junio. El programa arrancará a las 20 horas con la misa solemne, presidida por el obispo de Ibiza, monseñor Vicente Ribas, seguida de la tradicional procesión acompañada por la Agrupación Musical de la Cofradía del Cristo Yacente.

A las 21 horas tendrá lugar la 'Noche de encuentro y ritmo', un homenaje a los mayores del barrio con cena en el centro social de Ca n’Escandell, mientras que el broche final llegará a las 22.30 horas con el teatro musical 'Al ritmo de la noche', interpretado por el grupo de teatro de la Asociación de Vecinos San Pablo.