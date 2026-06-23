Las claves del eclipse, en una charla en el Casino des Moll de Ibiza

La Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Ibiza y la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE) han organizado una conferencia divulgativa titulada ‘Eclipse total de Sol: Eivissa 12/08/2026’, que tendrá lugar este jueves, 25 de junio, a las 19.30 horas, en la sede social del Casino des Moll, situada en la calle Barcelona, 1. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

La charla pretende preparar al público para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo XXI. El 12 de agosto de 2026, Eivissa quedará dentro de la franja de totalidad y podrá contemplar cómo la Luna ocultará completamente el Sol durante algo más de un minuto, poco antes de la puesta de sol.

El fenómeno permitirá observar una imagen excepcional de la corona solar y provocará un oscurecimiento del cielo en pleno atardecer, convirtiendo la jornada en una cita singular para aficionados a la astronomía y para cualquier persona interesada en contemplar un espectáculo natural poco frecuente.

Durante la conferencia se explicarán las características del eclipse, las mejores formas de observarlo con seguridad y se desmontarán numerosos mitos y falsas creencias asociados a este tipo de fenómenos, con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de una jornada considerada histórica.

Resolver dudas y preparar la cita

La actividad cuenta con la colaboración de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa, entidad fundada en 1956 y considerada una de las asociaciones astronómicas más veteranas de España. Desde hace siete décadas desarrolla una intensa labor de divulgación científica y gestiona los observatorios de la isla, lo que la ha convertido en un referente para la promoción y protección del cielo nocturno pitiuso.

Los organizadores animan a aficionados y curiosos a asistir a esta conferencia, concebida como una oportunidad para resolver dudas y comenzar a preparar una cita con el cosmos que difícilmente se repetirá para las generaciones actuales.