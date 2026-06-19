El festival de jazz de Ibiza afina su proyección internacional con Tonina Saputo y Michael Pipoquinha

Las cuerdas graves marcarán este año el compás del Festival Internacional Eivissa Jazz. La estadounidense Tonina Saputo y el brasileño Michael Pipoquinha, contrabajista y bajista, respectivamente, encabezan el cartel de la 38ª edición de un certamen que suma ya casi cuatro décadas de historia y que volverá a convertir la ciudad de Eivissa en un escenario abierto al jazz, al mestizaje y al talento emergente.

El festival se celebrará del 1 al 5 de septiembre con cinco noches de música en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Una edición que busca consolidar su proyección internacional sin perder el pulso local, combinando artistas de referencia, músicos de la escena ibicenca y nuevas voces llamadas a ocupar un lugar destacado en el panorama jazzístico.

Tras contar en los últimos años con nombres como Paquito D’Rivera o Escalandrum, Eivissa Jazz apuesta ahora por dos figuras emergentes con acento propio. Tonina, comparada en numerosas ocasiones con Esperanza Spalding, transita con naturalidad entre el jazz, la música clásica, los ritmos latinos y las raíces africanas. Pipoquinha, por su parte, llega desde Brasil con una forma de tocar que dialoga con el jazz, el soul, el funk y la world music, y con colaboraciones junto a artistas como Djavan, Gilberto Gil o Ivan Lins.

La programación arrancará el martes 1 de septiembre en el Passeig de Vara de Rey con SANG, el proyecto de composiciones originales de la cantante y violinista mallorquina Sinéad Cormican, una propuesta en la que los sonidos mediterráneos, celtas y andaluces se encuentran en clave jazzística. La velada continuará con Jive at Nine, formación habitual de la escena pitiusa, que contará con la colaboración especial de Claudia Ottelli e Iván Pacheco, líderes de Swingin’ Tonic.

El bajista Michael Pipoquinha / Pepe Rodrigues

El miércoles 2 de septiembre, el Parc Reina Sofia acogerá el concierto de la Big Band Ciutat d’Eivissa, un clásico del festival. La gran orquesta dirigida por Vicent Tur ofrecerá un repertorio dedicado al gospel, con la potencia de sus vientos y el groove de sus arreglos al servicio de las voces de Jordi Sanou, Matteo Crocetti, Miss Aranzazu, Lauren, Reya Thomas y Claudia Bardagí. La noche continuará con Ibossim Flamenco Ibiza, proyecto que fusiona la tradición flamenca con influencias contemporáneas e incursiones en el jazz latino.

A partir del jueves 3 de septiembre, el festival subirá al Baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila. La primera noche tras las murallas comenzará con el jazz vibrante de L.A.B Trio, ganadores del premio revelación del Festival de Getxo 2025 y una de las propuestas emergentes más interesantes del panorama europeo actual. Después llegará el turno de The Illusions, banda liderada por los músicos ibicencos Franco Botto y Pere Navarro, que compartirán escenario con el saxofonista neozelandés Nathan Haines, una referencia internacional del acid jazz.

El viernes 4 de septiembre, el guitarrista ibicenco Antoni Marí se pondrá al frente de un sexteto formado por jóvenes músicos que revisitan el legado del jazz moderno de los años sesenta, la década de Miles Davis, desde una mirada actual. Como marca la tradición del certamen, la jornada culminará con la Eivissa Jazz Experience, el proyecto dirigido por el pianista Abe Rábade, que reúne cada edición a músicos que ya pasaron por el festival para crear un combo efímero y un repertorio irrepetible, apenas ensayado unas horas antes de sonar ante el público.

La clausura, el sábado 5 de septiembre, promete una traca jazzera difícil de olvidar. La noche estará dedicada a uno de los instrumentos esenciales, y a menudo menos visibles, de la música moderna: el bajo. Primero será el turno de Tonina Saputo, contrabajista, compositora y cantante nacida en California, creadora de una música elegante y fronteriza, capaz de moverse entre géneros con la naturalidad de quien entiende el jazz como un idioma abierto.

A continuación subirá al escenario Michael Pipoquinha, considerado uno de los bajistas más virtuosos e innovadores de la nueva generación brasileña. Con una trayectoria profesional iniciada a los once años, Pipoquinha representa a una hornada de músicos capaces de poner a conversar la tradición brasileña con el jazz, el funk y el soul. Si el bajo manda, no sería extraño que el público acabara de pie, como ya ocurrió el pasado septiembre con el concierto del trompetista cubano Carlos Sarduy.

"Una cita ineludible en el calendario"

La concejala de Cultura del Ajuntament d’Eivissa, Carmen Domínguez, ha destacado que el festival continúa avanzando y consolidando su proyección internacional desde la ciudad. “La gran fiesta del jazz de los primeros días de septiembre es ya una cita ineludible en el calendario europeo de los amantes de la música”, ha señalado. Domínguez ha subrayado además que el cartel de este año, que combina juventud, proyección y artistas consolidados, se suma al atractivo de Dalt Vila, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las entradas para las noches del Eivissa Jazz que se celebrarán en el Baluard de Santa Llúcia están a la venta en la web del festival, www.eivissajazz.com. Las tres primeras jornadas del certamen serán gratuitas.