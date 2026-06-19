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Can Jeroni acoge la obra 'Trío' dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Sant Josep

La representación podrá verse este sábado en dos funciones, a las 12 y a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo

Una escena de la obra 'Trío'

Una escena de la obra 'Trío' / DI

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Redacción Cultura

Ibiza

El Auditorio de Can Jeroni acogerá este sábado, 20 de junio, la representación de la obra de teatro 'Trío', una propuesta incluida en la programación organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

'Trío' aborda las relaciones afectivas y sexuales desde la diversidad, poniendo el foco en la complejidad de los vínculos personales y en los distintos modelos de relación contemporáneos. La obra invita a la reflexión a través de una mirada íntima y actual sobre las emociones, la convivencia y las nuevas formas de entender las relaciones. Escrita y dirigida por el uruguayo Gerardo Begérez, la obra se mantuvo tres años consecutivos en cartelera en Argentina y en la escena barcelonesa tras cinco años ininterrumpidos.

La representación podrá verse en dos funciones, a las 12 y a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta propuesta cultural forma parte de los actos del Día del Orgullo LGTBI organizados por el Consistorio, que incluyen también una parada informativa en el Mercat de Sant Josep, entre las 10 y las 13 horas, y la lectura del manifiesto institucional, prevista a las 11 horas delante del Ayuntamiento.

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Desde el Ayuntamiento de Sant Josep se invita a la ciudadanía a participar en esta jornada conmemorativa, que tiene como objetivo promover la diversidad, el respeto y la igualdad en el municipio.

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