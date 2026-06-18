Mecal Air Ibiza regresa a Sant Agustí con un verano de cortos marcado por el humor

Las noches de verano en Ibiza vuelven a tener una cita con el cine a la fresca. El parque de Sant Agustí acogerá del 4 de julio al 15 de agosto la novena edición de Mecal Air Ibiza, un ciclo de cortometrajes al aire libre que este año apuesta especialmente por el humor, con cuatro sesiones de comedia dentro de una programación formada por siete veladas.

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep, el festival regresa con el propósito de emocionar, divertir y hacer reflexionar al público a través de historias breves llegadas del panorama internacional. La selección de esta edición combina ingenio visual, crítica social, ironía y narrativas frescas que se alejan de los formatos más convencionales.

El ciclo arrancará el 4 de julio con la primera sesión de comedia, una propuesta pensada para inaugurar las noches estivales con humor inteligente y situaciones hilarantes. El 11 de julio será el turno de la publicidad creativa, con una selección de spots innovadores y premiados que muestran cómo el lenguaje comercial puede convertirse también en una forma de arte.

La programación continuará el 18 de julio con una segunda sesión de comedia, centrada en enredos, situaciones absurdas y propuestas más gamberras del cortometraje actual. El 25 de julio llegará la sesión de cortos animados, con obras que reivindican la animación como un territorio de creatividad, vanguardia y experimentación visual más allá del público infantil.

En agosto, el festival retomará el humor con una tercera sesión de comedia el día 1, basada en la sátira, los malentendidos y el ingenio. El 8 de agosto estará dedicado a los cortos documentales, con historias reales, potentes y conmovedoras que invitan a mirar el mundo desde nuevas perspectivas. El cierre tendrá lugar el 15 de agosto con la cuarta y última entrega de comedia, concebida como una despedida festiva bajo el cielo de Sant Agustí.

Más allá de las proyecciones, Mecal Air Ibiza se ha consolidado como un espacio de encuentro, desconexión y convivencia vecinal durante el verano. Con acceso gratuito y abierto al público, el festival transforma cada sábado el parque de Sant Agustí en un cine al aire libre donde disfrutar de la cultura en un ambiente cercano y veraniego.