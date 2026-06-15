Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias

Después de meses de especulaciones y tras el lanzamiento de 'El Baifo', Quevedo ha despejado una de las grandes incógnitas que rodeaban a su nueva etapa musical. El cantante grancanario recorrerá la Península en 2027 con una gira limitada a dos ciudades, pero ha dejado un mensaje que ha disparado la expectación entre sus seguidores canarios.

"En Canarias es cuando menos se lo esperen". Con esa frase, el artista adelantó que las Islas también tendrán protagonismo en esta nueva etapa, aunque por ahora sin fechas ni escenarios confirmados.

El Baifo Tour llegará a Madrid y Barcelona

Quevedo anunció este domingo las primeras fechas de El Baifo Tour 2027 España, una gira que tendrá únicamente dos paradas en la Península.

Madrid acogerá dos conciertos en el Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027, mientras que Barcelona contará con otras dos citas en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio del mismo año.

El propio artista confirmó que serán las únicas ciudades peninsulares incluidas en esta primera fase del tour.

Expectación en Canarias

Sin embargo, el anuncio no terminó ahí. Junto a las fechas, Quevedo lanzó un mensaje dirigido especialmente a sus seguidores del Archipiélago. "En Canarias es cuando menos se lo esperen", escribió el cantante, alimentando las especulaciones sobre futuros conciertos en las Islas.

La frase llega en un momento especialmente simbólico para el artista, ya que El Baifo supone uno de los proyectos más conectados con sus raíces canarias.

Un disco que mira a casa

Durante la promoción del álbum, Quevedo ha explicado que una de las claves creativas de El Baifo fue recuperar la forma de trabajar de sus inicios, dejando a un lado las expectativas y la presión generada por el éxito internacional.

"Necesitaba hacerlo todo sin expectativas, quitarme peso a la hora de crear", reconoció recientemente en una entrevista para este medio.

El cantante aseguró que volver a reunirse con su círculo habitual de colaboradores le permitió reencontrarse con la esencia que marcó sus primeros pasos en la música.

"Es mi cosa favorita en el mundo"

Quevedo también ha defendido la importancia de crear desde la libertad y sin el ruido exterior que acompaña a los artistas de éxito.

"Al final a mí lo de crear me sale solo. Es mi cosa favorita en el mundo. Creo que mientras lo haga de la manera más pura y con menos ruido de fuera mejor", afirmó.

Esa filosofía ha marcado un disco en el que el reguetón, los sonidos afro y las referencias a Canarias conviven en un trabajo que muchos seguidores consideran el más personal de su carrera.

¿Cómo conseguir entradas para El Baifo Tour?

Los seguidores que quieran asegurarse una plaza en los conciertos de Madrid o Barcelona deberán prestar atención al calendario de venta anunciado por el artista.

El primer paso será completar el prerregistro, disponible desde este domingo y hasta las 15:00 horas (hora peninsular) del lunes 15 de junio. Solo las personas registradas dentro de ese plazo podrán acceder posteriormente a la preventa.

Según ha informado la organización, el 16 de junio los usuarios recibirán por correo electrónico un código exclusivo que les permitirá participar en la preventa de entradas.

La preventa arrancará ese mismo día, 16 de junio, a las 12:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el jueves 18 de junio también a las 12:00 horas.

La expectación es máxima, ya que Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades confirmadas en la Península dentro de El Baifo Tour 2027. Mientras tanto, los seguidores canarios continúan aferrándose a la frase con la que Quevedo acompañó el anuncio: "En Canarias es cuando menos se lo esperen".

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Además, el propio equipo del artista lanzó un guiño a una de las canciones del nuevo álbum al recordar que "las cosas buenas siempre llegan al golpito", animando a los fans a no quedarse fuera de una de las giras más esperadas de 2027.