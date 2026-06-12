Tres miradas fotográficas urbanas desde Ibiza al mundo
El Centre Cultural de Jesús acoge una exposición de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi centrada en la espontaneidad, la luz y los instantes fugaces de los espacios urbanos
El Centre Cultural de Jesús inaugura este viernes 12 de junio, a las 19 horas, la exposición ‘3 miradas urbanas’, una muestra fotográfica que reúne el trabajo de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi en torno a un mismo territorio de observación: la calle.
La exposición, que podrá visitarse hasta el 10 de julio, propone un recorrido por la fotografía urbana o street photography, una disciplina que encuentra en los espacios públicos su escenario natural y que convierte la vida cotidiana en materia visual. A través de aproximadamente sesenta fotografías, los tres autores capturan escenas espontáneas, gestos anónimos, juegos de luces y sombras e instantes fugaces que suelen pasar desapercibidos para los viandantes.
La muestra presenta la fotografía de calle no solo como un registro documental, sino también como una cápsula del tiempo capaz de interrogar la realidad, la identidad y la condición humana en los espacios urbanos. Las imágenes no parten de escenas planificadas, sino de situaciones imprevisibles, captadas en el momento exacto en que la composición, el encuadre y la mirada del fotógrafo convierten lo cotidiano en una imagen reveladora.
Estilos diferentes
Con estilos diferentes, Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi ofrecen tres formas contemporáneas de mirar la ciudad. Sus fotografías exploran la autenticidad de la vida en la calle, la belleza de lo accidental y la fuerza visual de aquellos momentos que apenas duran un instante.
La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de julio de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, con entrada libre.
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza
- Así es un 'after' en una villa de Ibiza con algunos de los djs más famosos del momento
- Fallece Guillermo Fornes, un artista en busca de la raíz
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Paralizadas las obras en el Ibiza Corso Hotel por denuncias vecinales
- Amparo, de Ibiza, a su cita en 'First dates': “Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura”
- Herido un tripulante en el choque de dos catamaranes en la costa de Formentera