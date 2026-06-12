Tres miradas fotográficas urbanas desde Ibiza al mundo

El Centre Cultural de Jesús inaugura este viernes 12 de junio, a las 19 horas, la exposición ‘3 miradas urbanas’, una muestra fotográfica que reúne el trabajo de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi en torno a un mismo territorio de observación: la calle.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 10 de julio, propone un recorrido por la fotografía urbana o street photography, una disciplina que encuentra en los espacios públicos su escenario natural y que convierte la vida cotidiana en materia visual. A través de aproximadamente sesenta fotografías, los tres autores capturan escenas espontáneas, gestos anónimos, juegos de luces y sombras e instantes fugaces que suelen pasar desapercibidos para los viandantes.

Exposición '3 mirades urbanes' en el Centre Cultural de Jesús' / DI

La muestra presenta la fotografía de calle no solo como un registro documental, sino también como una cápsula del tiempo capaz de interrogar la realidad, la identidad y la condición humana en los espacios urbanos. Las imágenes no parten de escenas planificadas, sino de situaciones imprevisibles, captadas en el momento exacto en que la composición, el encuadre y la mirada del fotógrafo convierten lo cotidiano en una imagen reveladora.

Estilos diferentes

Con estilos diferentes, Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi ofrecen tres formas contemporáneas de mirar la ciudad. Sus fotografías exploran la autenticidad de la vida en la calle, la belleza de lo accidental y la fuerza visual de aquellos momentos que apenas duran un instante.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de julio de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, con entrada libre.