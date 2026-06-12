Eivissa Daurada vuelve con un concierto a la luz de las velas en Sant Antoni
La producción local de Eivissa Escènica regresa el 15 de junio con una nueva noche de música en directo entre naturaleza y puesta de sol
Eivissa Daurada volverá el próximo 15 de junio a la terraza de 528 Ibiza con una nueva edición de sus conciertos a la luz de las velas. La propuesta, producida por Eivissa Escènica, celebra así su tercer año consecutivo de colaboración con este enclave.
El concierto "combinará música en directo, naturaleza y puesta de sol en una experiencia inmersiva que se ha consolidado como una de las citas culturales singulares del verano ibicenco", destacan los organizadores en una nota. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y el espectáculo comenzará a las 21.30 horas, coincidiendo con el atardecer.
El repertorio incluirá obras de compositores como Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Hania Rani, Ennio Morricone y Yann Tiersen, además de música original de artistas locales. La interpretación correrá a cargo de un trío formado por Samuel Pérez, al piano y sintetizadores; Carlos Vesperinas, al violonchelo; y Joan Carles Marí, en la percusión. En esta edición se suma además la colaboración especial de la cantante Raquel Ortiz.
Proyecto de Eivissa Escènica
Las entradas ya están disponibles en Ticketib. Hasta el 2 de junio pueden adquirirse de forma anticipada por 20 euros y, a partir del 3 de junio, el precio será de 25 euros. El recinto dispone de parking propio y acceso para personas con movilidad reducida.
Eivissa Daurada Concerts es un proyecto producido por Eivissa Escènica que ofrece conciertos inmersivos en enclaves emblemáticos de las Pitiusas, con música en vivo y una atmósfera creada por más de mil velas. "Inspirado en los formatos de conciertos íntimos que triunfan internacionalmente, el ciclo busca acercar a residentes y visitantes una experiencia cultural inclusiva, cercana y respetuosa con el entorno", concluye la nota.
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza
- Así es un 'after' en una villa de Ibiza con algunos de los djs más famosos del momento
- Fallece Guillermo Fornes, un artista en busca de la raíz
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Paralizadas las obras en el Ibiza Corso Hotel por denuncias vecinales
- Amparo, de Ibiza, a su cita en 'First dates': “Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura”
- Herido un tripulante en el choque de dos catamaranes en la costa de Formentera