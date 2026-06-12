Eivissa Daurada vuelve con un concierto a la luz de las velas en Sant Antoni

Eivissa Daurada volverá el próximo 15 de junio a la terraza de 528 Ibiza con una nueva edición de sus conciertos a la luz de las velas. La propuesta, producida por Eivissa Escènica, celebra así su tercer año consecutivo de colaboración con este enclave.

El concierto "combinará música en directo, naturaleza y puesta de sol en una experiencia inmersiva que se ha consolidado como una de las citas culturales singulares del verano ibicenco", destacan los organizadores en una nota. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y el espectáculo comenzará a las 21.30 horas, coincidiendo con el atardecer.

El repertorio incluirá obras de compositores como Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Hania Rani, Ennio Morricone y Yann Tiersen, además de música original de artistas locales. La interpretación correrá a cargo de un trío formado por Samuel Pérez, al piano y sintetizadores; Carlos Vesperinas, al violonchelo; y Joan Carles Marí, en la percusión. En esta edición se suma además la colaboración especial de la cantante Raquel Ortiz.

Proyecto de Eivissa Escènica

Las entradas ya están disponibles en Ticketib. Hasta el 2 de junio pueden adquirirse de forma anticipada por 20 euros y, a partir del 3 de junio, el precio será de 25 euros. El recinto dispone de parking propio y acceso para personas con movilidad reducida.

Eivissa Daurada Concerts es un proyecto producido por Eivissa Escènica que ofrece conciertos inmersivos en enclaves emblemáticos de las Pitiusas, con música en vivo y una atmósfera creada por más de mil velas. "Inspirado en los formatos de conciertos íntimos que triunfan internacionalmente, el ciclo busca acercar a residentes y visitantes una experiencia cultural inclusiva, cercana y respetuosa con el entorno", concluye la nota.