¿Quién es Beret? El cantante detenido por una supuesta agresión sexual poco después de cantar ante el Papa

El pasado martes, Beret cantó delante de 40.000 personas durante la vigilia presidida por el papa León XIV, celebrada en el estadio Olímpico de Barcelona. Solo dos días más tarde, el jueves, este cantante sevillano fue detenido por una supuesta agresión sexual, tal como confirmaron fuentes oficiales. Tras comparecer ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, el juez decretó su libertad provisional con "la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante", según informó el TSJA.

A Beret "se le atribuye, inicialmente, un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal", detallaron fuentes judiciales. El primero castiga a todo aquel "que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", mientras que el 179.1 alude a una agresión sexual con "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías".

Durante su comparecencia en sede judicial, este famoso artista se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tal como apuntaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Asimismo, y tras quedar en libertad provisional, el magistrado le impuso como medidas cautelares "la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses".

¿Quién es Beret?

Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, comenzó muy joven en la música, combinando diferentes estilos como el rock, el rap, el pop urbano y el reggae. Desde sus inicios empezó a publicar sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que cosechó grandes éxitos con temas como 'Lo siento' o 'Vuelve'. Poco a poco logró hacerse un hueco en la industria musical, hasta llegar a colaborar con artistas de la talla de Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín, Lola Índigo o Aitana.

La última actuación hasta el momento de Beret es un ejemplo del alcance de su popularidad actual, ya que el pasado martes cantó durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Frente a un estadio Olímpico Lluis Companys abarrotado, este intérprete de 29 años le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!". "Fue un placer enorme cantar en la vigilia del papa León XIV. Segunda vez que le canto a un papa", publicó asimismo en sus redes este artista.

"A veces uno no es consciente de todo lo que puede traer la música cuando el único resultado de ella da como respuesta el amor, la fe y la unidad", reflexionó el cantante sevillano en su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de 1,2 millones de seguidores. "Sigamos cuidándonos. A nosotros mismos y a los que nos rodean", concluyó su escrito.

Elche, Rubí y Armilla cancelan sus conciertos de Beret

La noticia de su detención por una presunta agresión sexual ha tenido ya sus primeras consecuencias a nivel profesional. Beret estaba incluido en el cartel de las Fiestas de Agosto de Elche, sin embargo el Ayuntamiento de esta localidad ha anunciado este viernes la cancelación del concierto, fijado para el próximo 10 de agosto. "El Consistorio ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación", ha informado el Gobierno local a través de un comunicado.

Y no ha sido la única suspensión: los ayuntamientos de Armilla (Granada) y Rubí (Barcelona) también han decidido retirar a Beret de sus programaciones. "A la luz de las informaciones que relacionan al artista con una presunta agresión sexual, se ha decidido desprogramar esta actuación hasta que se pronuncie la Justicia", ha informado al respecto el Consistorio de Rubí.