Fallece Guillermo Fornes, un artista en busca de la raíz

El artista plástico y conceptual Guillermo Fornes, de 61 años de edad, ha fallecido este martes 9 de junio en Madrid víctima de un cáncer. Deja tras de sí una obra marcada por la emoción, la búsqueda de un lenguaje pictórico propio y una relación con Ibiza que fue mucho más que biográfica o profesional: fue también una forma de identidad. Nacido en Bilbao en 1964, Fornes era hijo de Guillermo Fornes Puget, nieto de Guillermina Puget y bisnieto del reconocido pintor y fotógrafo ibicenco Narcís Puget Viñas, una ascendencia que en los últimos años había cobrado una presencia cada vez más visible en su trabajo y en su discurso.

Aunque nació lejos de la isla, Fornes se definía como “ibicenco de espíritu”. Mantenía taller en Ibiza, visitaba la isla con frecuencia y había convertido sus raíces familiares en una materia de exploración artística, afectiva y cultural. Esa pertenencia no era en él una etiqueta, sino una búsqueda: una manera de regresar, desde la pintura, el grabado, la acción y el paisaje, a un lugar que formaba parte de su memoria heredada.

En una entrevista con Diario de Ibiza, con motivo de sus proyectos más recientes en la isla, el artista resumía esa necesidad con una frase que funcionaba casi como declaración de principios: “Hay que poner en valor la herencia cultural de Ibiza”. No hablaba solo del pasado, sino de la posibilidad de activar esa herencia desde el presente, de conectarla con el arte contemporáneo y con una escena cultural que, a su juicio, empezaba a adquirir una nueva dimensión. “Ibiza está empezando a ponerse en el mapa de las propuestas galerísticas y de proyectos artísticos interesantes dentro de España”, afirmaba en otra entrevista.

Su vínculo con Ibiza tuvo también una expresión institucional y expositiva. En 2023 presentó en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE) su proyecto ‘Geria’, una obra de land art desarrollada en Lanzarote dentro del proyecto 'Rewilding the Museum', curado por Dehlia Hannah para el Arken Museum de Copenhague. El encuentro en el MACE, junto a su directora, Elena Ruiz Sastre, consolidaba una relación que ya venía de lejos: su obra figura en el entorno del museo a través de la Bienal de grabado Ibizagrafic, en la que fue reconocido en 1993 y 2001.

Ese camino continuó en 2024 y 2025 con una presencia especialmente intensa en la isla. Participó en la conversación artística impulsada alrededor de CAN Art Fair, inauguró la exposición ‘Tormenta’ en Sant Llorenç y llevó a Es Polvorí de Dalt Vila su proyecto ‘Lasal’, una propuesta museística derivada de una acción de land art realizada en ses Salines de Ibiza. Allí, el paisaje salinero dejaba de ser solo escenario para convertirse en materia estética, espiritual y simbólica.

De la psicología al arte

Antes de dedicarse plenamente al arte, Fornes cursó Psicología en la Universidad Cardenal Cisneros de Madrid entre 1986 y 1990. A partir de 1991 estudió Bellas Artes en el Kings College of Art de Londres, ciudad en la que estableció su primer estudio durante siete años. Tras su regreso a España, investigó nuevas técnicas pictóricas y de grabado en la Fundación Bilbao Arte y colaboró con el Museo Guggenheim Bilbao entre 2004 y 2005. En los últimos años desarrollaba su actividad entre sus estudios de Madrid e Ibiza.

Esa formación híbrida —la psicología, Londres, el grabado, la pintura, el museo, la isla— explica en parte la naturaleza de una obra que nunca se conformó con una sola dirección. A Fornes le gustaba, como reconocía en una entrevista, “buscar nuevos caminos en el arte”, experimentar y reinterpretar lenguajes ya establecidos. En 2015, a propósito del documental ‘Entropía’, que protagonizó, reflexionaba sobre ese concepto como una clave para entender la creación: la entropía aludía, decía, a “la parte de caos que hace falta para que un sistema funcione”.

Su obra forma parte de colecciones institucionales y fundaciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo de Grabado Contemporáneo, la Casa de la Moneda, Fundación Telefónica, Fundación Unicef, Fundación BBK, Deutsche Bank, BNP o Crédit Agricole, entre otras.

En Ibiza, esa huella adquiere una densidad particular. Fornes no fue solo un artista que expuso en la isla, sino un creador que encontró en ella una parte esencial de su genealogía y de su pensamiento. Su regreso a Ibiza fue también un regreso a los Puget, a ses Salines, al MACE, a Dalt Vila, a una tradición cultural que quiso mirar desde el presente.