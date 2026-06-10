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El rugido del Molí Rocks vuelve a Sant Antoni con ocho bandas y entrada gratuita

La cuarta edición del festival reunirá el 20 de junio a grupos de Ibiza, Formentera, Mallorca, Barcelona y Murcia en una maratón de rock, punk y metal frente al mar

La banda ibicenca Badak

La banda ibicenca Badak / Ibiza Rockers

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Redacción Cultura

Ibiza

Sa Punta des Molí volverá a convertirse en el escenario de las guitarras eléctricas y los sonidos más contundentes de las Pitiusas con la celebración de la cuarta edición del Molí Rocks Festival, que tendrá lugar el próximo 20 de junio a partir de las 18 horas en este emblemático espacio de Sant Antoni.

Con entrada gratuita y unas vistas privilegiadas al mar y al atardecer de la bahía, el festival se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas para los amantes del rock, el punk, el metal y la música independiente en Ibiza. Su objetivo sigue siendo el mismo que lo vio nacer: demostrar que la isla cuenta con una escena rockera viva y ofrecer un punto de encuentro entre bandas locales y nacionales.

El cartel de esta edición reúne a ocho formaciones procedentes de distintos puntos del país y abarca estilos que van desde el rock alternativo y el hard rock hasta el thrash metal, el metal progresivo o el hardcore melódico.

Los barceloneses Terminal Violence

Los barceloneses Terminal Violence / Ibiza Rockers

Las bandas

La representación pitiusa estará encabezada por Mind of Storm, banda ibicenca influenciada por nombres esenciales del grunge y el rock alternativo como Pearl Jam, Alice in Chains o Soundgarden; Meteorum, una de las propuestas emergentes del metal local; SUR, proyecto nacido entre Ibiza y Formentera que combina rock and roll clásico y rock argentino; y Badak, formación de hard rock y metal conocida por sus riffs contundentes y su potente directo.

Junto a ellas actuarán los mallorquines Main Line 10, referentes del hardcore melódico balear; los murcianos House of Dawn, liderados por Jacob Cámara, vocalista de Vendetta FM; los barceloneses Terminal Violence, que reivindican el sonido clásico del thrash metal de la Bay Area; y Face The Maybe, banda vinculada a Barcelona e Ibiza considerada una de las referencias nacionales del metal progresivo.

Más allá de la música, el recinto contará con food trucks, zona de bebidas y puestos de merchandising, convirtiendo la jornada en una auténtica celebración de la cultura rock en un entorno único junto al mar.

Noticias relacionadas y más

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, Ibiza Plug and Play, Fun&Trucks y Galeno Clinic, y toda la información sobre horarios y actividades complementarias se irá actualizando a través de las redes sociales de Ibiza Rockers.

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