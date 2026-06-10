El rugido del Molí Rocks vuelve a Sant Antoni con ocho bandas y entrada gratuita

Sa Punta des Molí volverá a convertirse en el escenario de las guitarras eléctricas y los sonidos más contundentes de las Pitiusas con la celebración de la cuarta edición del Molí Rocks Festival, que tendrá lugar el próximo 20 de junio a partir de las 18 horas en este emblemático espacio de Sant Antoni.

Con entrada gratuita y unas vistas privilegiadas al mar y al atardecer de la bahía, el festival se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas para los amantes del rock, el punk, el metal y la música independiente en Ibiza. Su objetivo sigue siendo el mismo que lo vio nacer: demostrar que la isla cuenta con una escena rockera viva y ofrecer un punto de encuentro entre bandas locales y nacionales.

El cartel de esta edición reúne a ocho formaciones procedentes de distintos puntos del país y abarca estilos que van desde el rock alternativo y el hard rock hasta el thrash metal, el metal progresivo o el hardcore melódico.

Los barceloneses Terminal Violence / Ibiza Rockers

Las bandas

La representación pitiusa estará encabezada por Mind of Storm, banda ibicenca influenciada por nombres esenciales del grunge y el rock alternativo como Pearl Jam, Alice in Chains o Soundgarden; Meteorum, una de las propuestas emergentes del metal local; SUR, proyecto nacido entre Ibiza y Formentera que combina rock and roll clásico y rock argentino; y Badak, formación de hard rock y metal conocida por sus riffs contundentes y su potente directo.

Junto a ellas actuarán los mallorquines Main Line 10, referentes del hardcore melódico balear; los murcianos House of Dawn, liderados por Jacob Cámara, vocalista de Vendetta FM; los barceloneses Terminal Violence, que reivindican el sonido clásico del thrash metal de la Bay Area; y Face The Maybe, banda vinculada a Barcelona e Ibiza considerada una de las referencias nacionales del metal progresivo.

Más allá de la música, el recinto contará con food trucks, zona de bebidas y puestos de merchandising, convirtiendo la jornada en una auténtica celebración de la cultura rock en un entorno único junto al mar.

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, Ibiza Plug and Play, Fun&Trucks y Galeno Clinic, y toda la información sobre horarios y actividades complementarias se irá actualizando a través de las redes sociales de Ibiza Rockers.