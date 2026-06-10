Las Dalias estrena un documental sobre el Tíbet que conecta Ibiza con el corazón del Himalaya

El Teatro España de Santa Eulària acoge este domingo, 14 de junio el estreno de ‘Las Dalias Around the World · Tíbet’, un largometraje documental que propone un viaje físico y emocional desde Ibiza hasta el corazón del Himalaya. La proyección, con entrada libre hasta completar aforo, forma parte de un proyecto impulsado por Las Dalias para descubrir el origen de las historias, tradiciones y personas que dan vida a su emblemático mercado.

Cartel del estreno del documental / Las Dalias

Dirigido por Raúl Blanco y producido por Las Dalias junto a Pataleta Films, el documental sigue a una expedición formada por veinte personas vinculadas a la comunidad del mercado que recorren China, el Tíbet y Nepal hasta alcanzar el Campo Base Norte del Everest, a 5.150 metros de altitud. Más que un relato de viaje, la película se presenta como una "reflexión sobre la identidad, la memoria, la comunidad y la capacidad transformadora de los encuentros humanos".

Uno de los ejes de la historia es Puchi, artesana tibetana afincada en Ibiza y figura muy querida dentro de Las Dalias. El viaje permite a los participantes adentrarse en sus raíces familiares y culturales a través de un recorrido por lugares como Chengdu, Lhasa, Pashool, el Everest y Katmandú. "La artesanía tradicional, la espiritualidad tibetana y la vida cotidiana de las comunidades del Himalaya aparecen como elementos fundamentales de una narración que busca tender puentes entre culturas aparentemente distantes", destacan desde Las Dalias en un comunicado.

"Una historia de transformación"

Según recoge el dossier del proyecto, la película no pretende ser un documental geográfico sobre el Tíbet o el Everest, sino «una historia de origen y transformación» en la que el verdadero viaje es interior. A través de rituales, conversaciones y experiencias compartidas, la expedición explora cuestiones universales como la pertenencia, la pérdida, la amistad y el retorno.

La iniciativa forma parte de Las Dalias Around the World, un proyecto que busca conectar culturas, artesanos y comunidades mediante experiencias compartidas y que, en esta ocasión, lleva el espíritu de Ibiza hasta una de las regiones más fascinantes del planeta.

El estreno servirá además para celebrar los valores de diversidad cultural, intercambio humano y respeto por las tradiciones que han convertido a Las Dalias en uno de los principales referentes culturales de la isla.