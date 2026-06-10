Más de 30 artistas se unen en Ibiza para un espectáculo de flamenco solidario a favor de ALAS

El Auditorio Caló de s’Oli, en Cala de Bou, acogerá este domingo 14 de junio a las 20.30 horas una nueva edición de ‘Flamenco para la Vida’, un espectáculo solidario impulsado por la Escuela Flamenca de Teresa Rojas cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la asociación ALAS Salut i Sexualitats.

La cita reunirá sobre el escenario a más de 30 artistas en una velada en la que el flamenco se convertirá en vehículo de solidaridad para apoyar la labor que desarrolla esta entidad en el ámbito de la salud sexual y el acompañamiento a personas que viven con el VIH.

Las entradas consisten en un donativo de 10 euros y podrán adquirirse directamente en taquilla el mismo día del espectáculo. La recaudación permitirá a ALAS continuar desarrollando programas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), así como servicios de información, asesoramiento y atención psicosocial.

Desde la asociación destacan la importancia de seguir visibilizando una realidad que todavía hoy arrastra importantes prejuicios sociales. «La visibilidad del VIH es vital a la hora de prevenir la infección y continuar ofreciendo acompañamiento a las personas afectadas por este virus», señala la psicóloga de ALAS en las Pitiusas, Sofi Vergara, quien recuerda que el VIH sigue asociado a una importante carga de estigma.

Compromiso social

Por su parte, la presidenta de la entidad, Paz Alcoverro, ha agradecido la implicación de la Escuela Flamenca de Teresa Rojas, subrayando que iniciativas como esta demuestran que cultura, salud y compromiso social pueden caminar de la mano.

La gala permitirá además disfrutar de algunas de las principales figuras del flamenco de la isla en una propuesta que combina espectáculo y concienciación. Los organizadores esperan repetir el éxito de anteriores ediciones y convertir el evento en un punto de encuentro para quienes desean apoyar una causa solidaria a través de la cultura.

ALAS Salut i Sexualitats cuenta con una trayectoria de 39 años de trabajo en Baleares y está especializada en la promoción de la salud sexual, la prevención del VIH y otras ITS, la atención a personas que viven con el virus y el acompañamiento a usuarios en contextos de consumo sexualizado de sustancias.