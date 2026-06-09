SON Estrella Galicia Posidonia celebra diez años en Formentera y pone a la venta sus abonos

El festival SON Estrella Galicia Posidonia, una de las citas culturales más singulares del panorama nacional, celebrará este año su décimo aniversario en Formentera. La edición especial tendrá lugar del 2 al 4 de octubre y los abonos saldrán a la venta este miércoles 10 de junio a las 12 horas a través de la página web del evento.

Bajo el lema de "(re)descubrir Formentera y el propio festival", la organización prepara una edición que recuperará algunos de los artistas más destacados que han pasado por sus escenarios durante la última década y sumará nuevas incorporaciones, manteniendo en secreto un cartel que se ha convertido en una de las señas de identidad del encuentro.

Desde su nacimiento, Posidonia ha apostado por un formato alejado de los grandes festivales convencionales. Con un aforo limitado a apenas 350 asistentes, combina música en directo, gastronomía local, cerveza artesana y experiencias vinculadas al territorio en enclaves singulares de la isla, consolidándose como una propuesta cultural íntima y sostenible.

A lo largo de sus nueve ediciones anteriores han pasado por el festival artistas como The Vaccines, Jorge Drexler, Baiuca, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández, Maria Arnal i Marcel Bagés o Carlos Ares, junto a propuestas emergentes que posteriormente han alcanzado reconocimiento internacional. En total, el certamen ha acogido 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ.

Uno de los pilares del proyecto sigue siendo su estrecha vinculación con Formentera. Durante esta década, el festival ha impulsado más de 30 rutas culturales y medioambientales por tierra y mar, guiadas por especialistas locales en historia, arqueología, biología marina, ecología o astronomía, además de colaborar activamente con iniciativas de conservación como Save Posidonia Project.

140 empresas y agentes locales

La dimensión local también se refleja en la implicación del tejido económico y social de la isla. Más de 140 empresas y agentes locales han participado en el proyecto y más de 30 restaurantes y chefs han contribuido a desarrollar su propuesta gastronómica. Asimismo, más de 2.500 visitantes procedentes de fuera de Formentera han participado en la experiencia durante estos años.

Con esta décima edición, SON Estrella Galicia Posidonia reivindica una forma diferente de entender los festivales, basada en la proximidad, la sostenibilidad y la conexión con el entorno, consolidando a Formentera como escenario de una de las propuestas culturales más exclusivas y reconocibles del Mediterráneo.