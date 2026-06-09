Lluna d’Estiu regresa a Ibiza con cuatro conciertos gratuitos hasta septiembre

El Ayuntamiento de Ibiza dará este domingo, 14 de junio, el pistoletazo de salida a una nueva edición del ciclo cultural Lluna d’Estiu 2026, una propuesta musical que volverá a llenar de música las noches estivales del Claustro del Ayuntamiento, en pleno corazón de Dalt Vila, con una programación gratuita que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.

La inauguración correrá a cargo de Jordi Serra & The Band, que actuarán este domingo a las 21 horas en un escenario privilegiado dentro del recinto amurallado declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ciclo continuará el 31 de julio, también a las 21 horas, con la actuación de Isabel Albaladejo, a la voz, acompañada por Noel Sáez a la percusión. La tercera cita llegará el 23 de agosto con el concierto del Eivissa Góspel Choir, mientras que la clausura tendrá lugar el 25 de septiembre con la actuación de Daniel Viloria, Yeshe Aysa y Rosa Cardona.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende consolidar una programación cultural de verano abierta a residentes y visitantes, combinando distintos estilos musicales en un espacio emblemático de la ciudad. La entrada a todos los conciertos será gratuita.

El Ayuntamiento de Ibiza ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta cultural al aire libre, que une música y patrimonio en uno de los enclaves más singulares de la isla.