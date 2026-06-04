Música
Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar
"Las circunstancias no le han dejado otra opción", afirma la promotora
EFE
Rosalía ha aplazado los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según ha informado este jueves la empresa promotora.
"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.
"Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", ha agregado.
La artista catalana tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami este jueves y el 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio.
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Hallan a un hombre muerto en un barco atracado en el puerto de Ibiza
- Alerta amarilla activa para el final de la semana en Ibiza y Formentera: ¿Llegan las lluvias?
- Herido un motorista tras ser arrollado por un coche en Ibiza
- Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza
- Violenta pelea en el West End de Sant Antoni
- Desigual reúne en Ibiza a Demi Lovato, Irina Shayk y Ester Expósito para celebrar el 40 aniversario de su primera tienda
- La conductora que atropelló mortalmente a Sol Yapura en Ibiza asegura que solo vio 'un bulto oscuro' y que se fugó porque estaba 'muy nerviosa