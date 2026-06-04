Óbito
Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
La historietista "murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", han señalado sus familiares en un comunicado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
París
La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, según informaron este jueves sus allegados.
"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.
Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Hallan a un hombre muerto en un barco atracado en el puerto de Ibiza
- Alerta amarilla activa para el final de la semana en Ibiza y Formentera: ¿Llegan las lluvias?
- Herido un motorista tras ser arrollado por un coche en Ibiza
- Violenta pelea en el West End de Sant Antoni
- Desigual reúne en Ibiza a Demi Lovato, Irina Shayk y Ester Expósito para celebrar el 40 aniversario de su primera tienda
- La conductora que atropelló mortalmente a Sol Yapura en Ibiza asegura que solo vio 'un bulto oscuro' y que se fugó porque estaba 'muy nerviosa
- Detenido un hombre en Ibiza tras intentar arrojar vallas a la carretera y agredir a varios policías