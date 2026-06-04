Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos agresiones sexualesJuicio Sol YapuraSa PeixateríaDesalojo asentamiento
instagramlinkedin

Óbito

Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años

La historietista "murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", han señalado sus familiares en un comunicado

La ilustradora Marjane Satrapi, en marzo de 2024.

La ilustradora Marjane Satrapi, en marzo de 2024. / BERTRAND GUAY / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, según informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Noticias relacionadas

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents