Terra i Sal y Endèmics tejen una red musical entre islas en Ibiza

La sala JazzTaBé de Ibiza acogerá este viernes, a las 21.30 horas, una velada de música en catalán protagonizada por los grupos Terra i Sal y Endèmics, en una propuesta que busca reforzar los vínculos culturales y musicales entre las diferentes islas del archipiélago.

El encuentro reunirá sobre el escenario a dos formaciones con una mirada propia hacia la música de raíz y la creación contemporánea. Terra i Sal es un grupo de folk discordia integrado por músicos procedentes de distintos puntos de las Illes Balears. La formación está compuesta por Júlia Balaguer a la voz, Paula Gorrias a la voz y el piano, Lídia Pérez a la voz y la guitarra, y Carlos Ribas a la guitarra.

Por su parte, Endèmics es una formación ibicenca de folk rock con repertorio propio en catalán. El grupo está formado por Noemí Funes a la voz, Josep Cardona a la guitarra y la flauta ibicenca, Manolo Matoses al bajo y la armónica, y Rafel Serra a la batería.

La cita ofrecerá una noche marcada por la música de raíz, la canción propia y las sonoridades contemporáneas, con el objetivo de poner en valor la creación musical en catalán y el intercambio cultural entre territorios.

El concierto comenzará a las 21.30 horas en la sala JazzTaBé, en Ibiza, y funcionará con el sistema de taquilla inversa, de manera que el público podrá realizar una aportación voluntaria y consciente al finalizar la actuación.