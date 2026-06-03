Santa Eulària reunirá a tubistas y bombardinistas de Baleares en la III Trobada de Tubes d’Eivissa

La Escola Municipal de Música de Santa Eulària des Riu celebrará los próximos 27 y 28 de junio la III Trobada de Tubes d’Eivissa, una cita que se ha consolidado como punto de encuentro para estudiantes y amantes de la tuba y el bombardino de las Illes Balears.

Organizada por los profesores Felipe Arroyo y David Daubenfeld, esta tercera edición contará además con la participación de músicos procedentes de Mallorca, que se desplazarán hasta Ibiza para compartir dos jornadas dedicadas al aprendizaje, la convivencia y el intercambio musical.

La trobada tiene como principal objetivo fomentar la unión entre alumnado de escuelas de música, bandas y conservatorios de las diferentes islas, ofreciendo un espacio en el que aprender, motivarse y disfrutar de la música de forma conjunta en unas instalaciones consideradas pioneras en Baleares.

Durante los dos días de actividad, los participantes podrán asistir a clases individuales y colectivas, trabajar en formato de ensemble de tubas y bombardinos y compartir experiencias con estudiantes de otros centros y de otras islas.

Como novedad, el programa de esta edición incluirá el concierto de Ibossim Dúo, formado por Paula Bonet al piano y Felipe Arroyo a la tuba. La actuación se celebrará el viernes 27 de junio, a las 20 horas, en la Escola Municipal de Música, con entrada gratuita.

El repertorio del concierto incluirá piezas de compositores como Piazzolla, Telemann, Marcello o Glazunov, en una propuesta que permitirá mostrar las posibilidades expresivas de la tuba en diálogo con el piano.

El sábado 28 de junio, a las 18 horas, tendrá lugar el tradicional concierto de clausura, también en la Escola Municipal de Música, protagonizado por los alumnos participantes en la trobada.

Las personas interesadas en participar en la III Trobada de Tubes d’Eivissa podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 25 de junio a través de la página web de la escuela.

Concierto de bandas juveniles en Puig d’en Valls

La programación musical impulsada por la Escola Municipal de Música incluirá también, este 5 de junio, a las 20 horas, un concierto de bandas juveniles en la plaza situada detrás de la iglesia de Puig d’en Valls, dentro de las fiestas patronales de la parroquia.

La cita reunirá sobre el escenario a la Banda Juvenil del Patronat Municipal de Música d’Eivissa, como agrupación invitada, y a la Banda Juvenil de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària, en una actuación pensada para fomentar el intercambio musical y cultural entre jóvenes músicos de la isla.

El concierto ofrecerá un repertorio variado y dinámico, con obras de música contemporánea y bandas sonoras como ‘Star Wars’ o ‘The Avengers’, y culminará con varias piezas interpretadas conjuntamente por ambas bandas juveniles.

La iniciativa busca acercar la música de banda a toda la ciudadanía en un ambiente festivo, familiar y de convivencia entre jóvenes intérpretes de Ibiza.