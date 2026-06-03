Conferencia sobre casas protagonistas de películas en el Colegio de Arquitectos de Ibiza

La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib) presenta este jueves, 4 de junio, la conferencia ‘Casas de cine’, a cargo del arquitecto Francisco Rocha. La charla tendrá lugar a las 19 horas en la sede de la Demarcación, situada en Can Llaneres, en la calle Pere Tur, número 3, en Dalt Vila, Eivissa.

Bajo el título ‘Casas de cine’, Rocha propone un recorrido por viviendas que han tenido un papel destacado en distintas películas. El arquitecto aclara que no se trata necesariamente de casas espectaculares, lujosas o de grandes dimensiones, sino de inmuebles que se han convertido en coprotagonistas de las historias cinematográficas hasta el punto de aparecer en carteles o pósters promocionales.

La selección incluye casas muy diversas, desde viviendas de dibujos animados hasta construcciones reales, pasando por decorados de rodaje que desaparecieron una vez terminada la filmación. Cada una de ellas, según plantea el conferenciante, tiene su propia historia y una relación particular con la película de la que forma parte.

Francisco Rocha ha mantenido desde joven una estrecha relación con el cine. Ya en su adolescencia rodaba cortometrajes con amigos y, tras finalizar el Bachillerato, estudió cine primero en Barcelona y después en París. Finalmente, se impuso la opción familiar de cursar una carrera considerada “de provecho” y estudió Arquitectura, aunque nunca abandonó su vínculo con el mundo audiovisual.

Su proyecto de fin de carrera fue unos estudios de Radio y Televisión, un ámbito que conocía bien. A los 17 años ya trabajaba en Radio Juventud como guionista del programa ‘Quisicosas’. Más tarde llegaron ‘Per llogar-hi cadires’, en RNE 4, y ‘Filiprim’, en TV3, siempre bajo las órdenes de Josep Maria Bachs.

Trayectoria en Ibiza

Rocha llegó a Ibiza junto a su mujer en 1979 y se instaló en Sant Antoni, donde ambos fueron los primeros arquitectos residentes del municipio. Sin embargo, con el paso de los años, el propio arquitecto fue alejándose del ejercicio libre de la profesión hasta dedicarse a la docencia como profesor de Dibujo Técnico en la Escola d’Art d’Eivissa.

A pesar de su trayectoria como arquitecto y docente, el cine ha seguido ocupando un lugar central en su vida. Rocha continúa participando en rodajes y producciones audiovisuales. El año pasado intervino en cinco producciones, entre ellas un largometraje y cuatro cortometrajes, en algunos casos como figurante, en otros con diálogo e incluso como codirector de uno de los cortos.