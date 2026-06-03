Arte con golondrinas en el Museo Arqueológico de Ibiza por el Día del Medio Ambiente

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) inaugura este viernes, 5 de junio, a las 18 horas, la exposición colectiva ‘Oronelles’ (golondrinas), una propuesta artística impulsada con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, reúne obras de 37 artistas de la asociación Art amb B y se instalará en el Museo Monográfico Puig des Molins, en la vía Romana, número 31, en Eivissa.

El escenario elegido tiene un especial valor simbólico. La Necrópolis del Puig des Molins es un espacio en el que el pasado y el presente dialogan de forma constante y que, en esta ocasión, invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y respetar el entorno natural y cultural.

Varias de las piezas de la muestra / MAEF

La exposición está centrada en las golondrinas, aves consideradas símbolo de prosperidad, lealtad, ciclo de la vida y retorno. Desde el MAEF destacan además su papel esencial en el equilibrio del ecosistema, al igual que ocurre con las sargantanes, otro de los elementos más representativos de la biodiversidad pitiusa.

Protección

Con esta propuesta, el museo quiere poner en valor la importancia de las golondrinas y lanzar una llamada a su protección, en la misma línea de las acciones de concienciación que ya impulsa para la conservación de las sargantanes.

El MAEF recuerda que, aunque “una golondrina no hace verano”, la comunidad sí puede actuar de forma conjunta para proteger el entorno. La exposición plantea así una mirada artística, colorista y alegre sobre la relación entre arte, naturaleza e historia.