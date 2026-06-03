Arte con golondrinas en el Museo Arqueológico de Ibiza por el Día del Medio Ambiente
La muestra reúne obras de 37 artistas de la asociación Art amb B y reivindica la protección de las golondrinas como símbolo de vida, regreso y equilibrio del ecosistema
El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) inaugura este viernes, 5 de junio, a las 18 horas, la exposición colectiva ‘Oronelles’ (golondrinas), una propuesta artística impulsada con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente.
La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, reúne obras de 37 artistas de la asociación Art amb B y se instalará en el Museo Monográfico Puig des Molins, en la vía Romana, número 31, en Eivissa.
El escenario elegido tiene un especial valor simbólico. La Necrópolis del Puig des Molins es un espacio en el que el pasado y el presente dialogan de forma constante y que, en esta ocasión, invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y respetar el entorno natural y cultural.
La exposición está centrada en las golondrinas, aves consideradas símbolo de prosperidad, lealtad, ciclo de la vida y retorno. Desde el MAEF destacan además su papel esencial en el equilibrio del ecosistema, al igual que ocurre con las sargantanes, otro de los elementos más representativos de la biodiversidad pitiusa.
Protección
Con esta propuesta, el museo quiere poner en valor la importancia de las golondrinas y lanzar una llamada a su protección, en la misma línea de las acciones de concienciación que ya impulsa para la conservación de las sargantanes.
El MAEF recuerda que, aunque “una golondrina no hace verano”, la comunidad sí puede actuar de forma conjunta para proteger el entorno. La exposición plantea así una mirada artística, colorista y alegre sobre la relación entre arte, naturaleza e historia.
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Playas de Ibiza: una empresa proyecta instalar un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret
- Los Beckham revolucionan el puerto de Ibiza con su yate de lujo
- Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- María Monfort, nieta del empresario de Ibiza Abel Matutes, carga contra Iberia: 'No les ha dado la gana aterrizar en Andorra y nos han redirigido a Lleida
- Advertencia ante las altas temperaturas que se esperan en Ibiza: “El calor puede ser mortal”
- Jaume Ferrer, propietario de un souvenir en Ibiza: 'Santa Eulària aún es un núcleo de resistencia del turismo familiar, pero ha bajado