Ray of Light Awards cierra en Ibiza su segunda edición con una gala internacional en Dalt Vila

La segunda edición de Ray of Light Awards ha concluido en Ibiza con una gala internacional celebrada este domingo en el Baluarte de Santa Lucía, en Dalt Vila, con la que el festival ha puesto el broche final a seis días de encuentros, proyecciones, conversaciones y actuaciones en torno al cine, la música, la sostenibilidad, la creatividad, las nuevas generaciones y el impacto social de la cultura.

El certamen cerró esta edición con cerca de 2.000 participantes, una cifra que triplica la asistencia de la primera edición, y con alrededor de 600 proyectos recibidos, el doble que el año anterior. La organización destaca así la consolidación de una propuesta que busca convertirse en un punto de encuentro entre arte, cultura y transformación social.

Durante la clausura, la cofundadora del festival, Elisabetta Caraccia, subrayó el crecimiento experimentado por Ray of Light Awards y agradeció el apoyo de la isla. «Me gustaría dar las gracias a la isla de Ibiza y los ibicencos por ser durante tantos años un contenedor de personas con tanto que ofrecer. En lo artístico, espiritual, en la belleza de su naturaleza», señaló. También destacó la colaboración con Fantasía Festival, con el que este año han compartido algunos de los escenarios más emblemáticos de la isla.

Con el atardecer sobre las murallas de Dalt Vila y la silueta de la Catedral de Ibiza como telón de fondo, la gala reunió a representantes del ámbito audiovisual, musical, cultural y artístico. La ceremonia estuvo presentada por Samantha Vallejo-Nágera y Zahra Harkat, y combinó entrega de premios, actuaciones en directo, proyecciones y reconocimientos a iniciativas vinculadas a la creatividad, la conciencia social y el impacto cultural.

La familia de Ray Stevenson, organizadora del festival, con Rosario Dawson / Julien Sarkissian

La blue carpet contó con la presencia de personalidades nacionales e internacionales como Rosario Dawson, actriz, productora y activista; Izan Llunas, actor y cantante; Linda Messerklinger, actriz, compositora y activista; Deborah Sass, productora y creadora audiovisual; Adama Sanneh, cofundador de Moleskine Foundation; Tom Silverman, fundador del sello Tommy Boy Records; Scott Franklin, productor de películas como Black Swan; y Simon Mirren, guionista y productor audiovisual, entre otros invitados.

La programación artística de la noche incluyó la actuación de Paz Shanti, ganadora del Music Award de esta edición, además de las propuestas de SoulSong, Katy Prado & Voices of Ibiza, Anita Linder, Leo Álvarez, Amberay, Izan Llunas, Bastian Iglesias y Beset Collective. La gala contó también con la participación de representantes de la comunidad indígena amazónica Huni Kuin y de la agrupación folclórica ibicenca Colla Vila, reforzando el carácter multidisciplinar e internacional del festival.

Los premios

Entre los principales galardones, el GAIA Award, destinado a obras que promueven una mayor conexión con el planeta y los valores humanos vinculados al cuidado de la Tierra, fue concedido a dos proyectos. 'Sila. The Eternal Song', dirigido por Zaya Benazzo y Maurizio Benazzo, recibió el reconocimiento por su contenido dedicado a poner en valor el papel de las mujeres. El documental, ambientado en Groenlandia, aborda el concepto inuit de sila, que engloba clima, respiración y conciencia, a través de las experiencias de mujeres inuit y de tres siglos de transformación cultural y colonial.

Samantha Vallejo Nájera presentó la gala / Julien Sarkissian

El segundo GAIA Award fue para 'Kopenawa: Dreaming the Earth Forest', de Taina De Luccas y Marco Altberg, por su reflexión sobre la relación entre el ser humano y la Tierra. La película retrata al líder y chamán yanomami Davi Kopenawa y su defensa de los pueblos indígenas y de la Amazonía.

El Fatherhood Award, que reconoce obras centradas en la paternidad, los vínculos familiares y la herencia de patrones, fue para 'Paper Bag Plan', de Anthony Lucero. La película cuenta la historia de un padre que prepara a su hijo con discapacidad para trabajar empaquetando compras en un supermercado, explorando temas como la autonomía, la confianza y la superación.

El Next Generation Award recayó en 'Better Up There', del francés Mathis Dumas, un retrato del esquiador de freeride Léo Slemett, mientras que el Youth Award fue para 'Alaia', de Oliver Coast Sullenger, un cortometraje que invita a reflexionar sobre la creatividad, la imaginación y la mirada de las nuevas generaciones.

El principal reconocimiento del festival, el Ray of Light Award, fue concedido a 'Frequency: The Secret of Everything', documental dirigido por Kaia Roman y Zappy Zapolin que reúne a científicos, investigadores y pensadores para explorar el papel de la frecuencia como fuerza fundamental vinculada a la materia, la biología y la conciencia.

La gala incluyó además varios reconocimientos especiales. El Ibiza Award fue otorgado a 'Creatives for the Planet', una ONG creada por artistas y ambientalistas que trabaja en la protección del medio ambiente de Ibiza a través de la educación, el arte y la acción directa. El Legacy Award distinguió la trayectoria de Satish Kumar, pensador, activista y referente internacional en sostenibilidad y paz. Asimismo, el Special Jury Award recayó en el director Gio Israel por el proyecto 'Seekers. How to Be Human' y en el diseñador Jeff Garner por 'Let Them Be Naked'.