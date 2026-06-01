Música
El Cor de Santa Eulària llena el Palacio de Congresos con el estreno de ‘Cuando la tele cantaba’
El espectáculo musical agotó todas las entradas y llevó al público a los años setenta y ochenta con canciones, sintonías y recuerdos televisivos de varias generaciones
El Cor de Santa Eulària estrenó este fin de semana el espectáculo musical ‘Cuando la tele cantaba’ en el Palacio de Congresos de Santa Eulària, ante un auditorio lleno y con todas las entradas agotadas.
La producción, presentada por na Margalida, personaje interpretado por Neus Torres, transportó al público a los años setenta y ochenta a través de un recorrido por algunas de las melodías más populares de la televisión de aquellas décadas. El repertorio incluyó canciones de Los Payasos de la Tele, sintonías publicitarias, temas vinculados a los juegos populares y éxitos de guateque que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.
A las voces del coro se sumaron las coreografías de la Escola de Dansa Lorena Riera, que aportaron dinamismo y color a una puesta en escena concebida como un homenaje a la televisión musical de la época.
El acompañamiento instrumental corrió a cargo de María José Perete, al piano; Laura Boned, al violín; Maribel Roig, al violonchelo; Quico Martínez, al bajo; y Marilina Yern, a la batería.
El espectáculo contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària. Las fotografías del acto han sido cedidas por Vicent Torres, con autorización para su publicación.
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