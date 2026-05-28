Ray of Light Awards dedica en Ibiza una jornada a la paternidad consciente, la masculinidad y los vínculos familiares

La segunda edición de Ray of Light Awards continuó este miércoles en Ibiza con una jornada dedicada al Fatherhood Award, una de las categorías del certamen centrada en historias y conversaciones en torno a la masculinidad, la paternidad consciente, la identidad y los vínculos familiares.

La programación comenzó con una nueva edición del ROLA Networking Breakfast en La Curandera, en Salinas, un encuentro abierto entre artistas, invitados y asistentes del festival. Posteriormente, Fundación La Nave acogió las proyecciones de las obras nominadas en la categoría Fatherhood Award, con una selección internacional que abordó distintas formas de entender la figura paterna y las relaciones familiares contemporáneas.

Entre los títulos proyectados figuraron ‘A Place Under the Sun’, de Vlad Bolgarin, procedente de Rumanía; ‘Narú’, de Olivia Gajetzki y Peter Benedict Salole, de España; y ‘The Paper Bag Plan’, de Anthony Lucero, de Estados Unidos. La jornada incluyó además la proyección especial del documental ‘Radical Love’, centrado en la figura del escritor y pensador Satish Kumar, seguida de un encuentro con el propio autor.

La programación continuó por la tarde con el panel ‘The Father in Our Times — Reflections on Care, Absence, and Renewal’, una conversación dedicada a la evolución de la masculinidad y al papel de la figura paterna en la sociedad contemporánea. El encuentro reunió a participantes como Mathia Milani, cofundador de Tierra Iris; Michal Jasiński, psicoterapeuta y PhD; Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels; Batani Aibu Rauya, Huni Kuin Medicine Woman; y Scott Franklin, productor cinematográfico. La moderación corrió a cargo de Jurgis Didžiulis, músico y facilitador.

Concierto

La jornada concluyó con distintas propuestas gastronómicas y una actuación en directo de Holly Howden Gilchrist, actriz y música, dentro de la programación cultural del festival.

Ray of Light Awards continuará hasta el próximo 31 de mayo con nuevas jornadas temáticas dedicadas a categorías como Next Generation Award o Music Award, además de proyecciones, actuaciones y encuentros en distintos espacios de Ibiza. El festival culminará con la gala final de entrega de premios en Dalt Vila.