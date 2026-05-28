Julia Fragua inaugura en Can Jeroni ‘El sitio de mi recreo’, una exposición sobre la luz, la memoria y el refugio interior

El centro cultural Can Jeroni, en Sant Josep, inaugura este viernes a las 19 horas la exposición ‘El sitio de mi recreo’, de la artista Julia Fragua, una propuesta pictórica íntima y poética que invita al visitante a adentrarse en espacios de calma, memoria y contemplación.

Licenciada en Bellas Artes y residente en Ibiza desde el año 2000, Julia Fragua ha desarrollado una trayectoria profundamente vinculada a la luz y al paisaje de la isla. Ese entorno ha configurado su universo visual y una mirada artística que nace del diálogo entre la naturaleza y la experiencia personal, entre lo observado y lo recordado.

El título de la exposición remite a la conocida canción de Antonio Vega y evoca la búsqueda de un lugar de quietud emocional y refugio interior. Las obras que presenta Fragua transmiten una conexión profunda con la naturaleza, la nostalgia y la necesidad de desconectar del ritmo cotidiano. A través de paisajes serenos, momentos de introspección y escenas esenciales, la artista reflexiona sobre esos espacios que cada persona reconoce como lugares de paz y recreo.

Su pintura se sitúa en un territorio intermedio entre la abstracción y la figuración. Fragua trabaja principalmente con collage, acrílico y óleo, aunque también incorpora materiales menos convencionales como telas, hilos o cemento. Con ellos construye superficies matéricas sobre las que emergen motivos figurativos que funcionan como eje narrativo y crean un equilibrio entre materia y emoción, estructura plástica y relato poético.

La luz actúa como hilo conductor de toda la muestra, no solo como fenómeno visual, sino también como símbolo emocional. El blanco y sus matices generan espacios de calma, refugio y afirmación vital. Sus piezas parten de lo cercano y doméstico para hablar del tiempo, la memoria y la identidad, siempre con una mirada vinculada a la infancia, el juego y la capacidad de sorpresa.

A través de la pintura y el collage, Julia Fragua construye una mitología personal en la que cada técnica aporta una voz distinta a un mismo discurso poético. Su obra transforma lo cotidiano en espacios de luz, silencio y conciencia, reivindicando el arte como una forma de cuidado y de atención hacia el mundo que habitamos.

Varios premios

La artista ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos el Premi de Pintura Vuit d’Agost del Consell Insular d’Eivissa en 2020, el Primer Premio de Pintura IbizArtGuide en 2019 y el premio Flechazo al mejor artista de Baleares en la Feria de Arte Contemporáneo Flecha de Palma en 2017. Paralelamente a su actividad artística, desde 2009 desarrolla también una destacada labor docente en la Escola d’Art d’Eivissa.

Entre sus exposiciones individuales más recientes figuran ‘El sitio de mi recreo’, presentada en la Galería Malvin de Madrid en 2025; ‘Luz de niebla’, en Can Tixedó en 2024; ‘Calma’, en OD Talamanca en 2022; y ‘Una década de pintura y collages’, en Can Jeroni en 2021.

La exposición podrá visitarse hasta el 14 de junio con entrada libre, de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas.