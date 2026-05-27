Sant Josep és Foto deja sus mejores imágenes en la biblioteca de Sant Jordi

La Biblioteca Municipal Vicent Serra Orvay, en Sant Jordi, ha incorporado a su fondo una nueva donación de libros de fotografía realizada por la asociación ésFOTO, entidad que organiza junto al Ayuntamiento el festival Sant Josep és Foto.

La aportación tiene como objetivo ampliar el fondo bibliográfico especializado de la biblioteca y acercar al público publicaciones vinculadas a la fotografía documental, artística y de autor. Con esta iniciativa, la entidad refuerza el acceso a la cultura visual y a la creación fotográfica desde el ámbito público y municipal.

La donación reúne una selección de libros de distintos autores relacionados con la fotografía documental, artística y de reportaje, muchos de ellos participantes en diferentes ediciones del festival Sant Josep és Foto.

Entre las obras incorporadas figuran 'La Habana. Tiempo de descuento' y 'La Habana. El tiempo detenido', de Pedro Coll, así como 'London', 'Passió' y 'Bar Infanta', de Lluís Real. También se suman 'Raval', de Pep Pérez Castelló, y los trabajos 'Tribal Regions' y 'Palestina / Afganistán', del fotoperiodista Emilio Morenatti, que aportan una mirada documental sobre distintas realidades sociales y territoriales.

El fondo se completa con 'Idilios', de Marta Soul; 'Aquella niebla, este silencio' y 'Brujas', de Judith Prat; 'Still Time To Wonder', de Joe Cornish, y 'All the Wood’s a Stage', publicación conjunta de Cornish con Simon Baxter.

La donación incluye también 'Sant Lluís no és Missouri', de David Arquimbau Sintes, y 'Camins', de Cristian P. Coll, dos obras que aportan una mirada vinculada al territorio y a la narrativa visual contemporánea.

Con esta nueva aportación, que se suma a la realizada el año pasado, ésFOTO contribuye a que las bibliotecas municipales cuenten con nuevos recursos para lectores, estudiantes, aficionados y profesionales interesados en la fotografía. La iniciativa refuerza además el vínculo entre el festival, el municipio y la ciudadanía, consolidando Sant Josep és Foto como una cita cultural que trasciende la programación anual y deja huella en los espacios públicos de conocimiento.