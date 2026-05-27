Ray of Light Awards arranca en Ibiza con una jornada dedicada a la creatividad femenina, la sostenibilidad y la naturaleza

La segunda edición de Ray of Light Awards arrancó este martes en Ibiza con una primera jornada centrada en el Gaia Award Day, una de las categorías principales del certamen, dedicada a obras y conversaciones vinculadas con la sostenibilidad, la creatividad femenina y la relación entre humanidad y naturaleza.

La programación inaugural se desarrolló en distintos espacios de la isla e incluyó encuentros profesionales, proyecciones, mesas de diálogo y actividades abiertas al público. La jornada comenzó con el ROLA Networking Breakfast en La Curandera y continuó con las proyecciones de los títulos nominados al Gaia Award en Fundación La Nave, una de las galerías de arte más destacadas de Ibiza.

El espacio, ubicado en un edificio de 1941 que originalmente funcionó como almacén de sal, ha sido recuperado por el coleccionista de arte Lio Malca y convertido en un centro dinámico para exposiciones de gran formato. Allí se proyectaron las obras ‘Nawi’, ‘Sila’, ‘Ghost Nets’ y ‘Kopenawa’, dentro de una selección internacional centrada en cuestiones relacionadas con el territorio, la identidad, las comunidades indígenas y la conexión con el entorno natural.

Encuentro sobre sostenibilidad / Julien Sarkissian

Durante la tarde, el festival se trasladó a Juntos Farm, donde se celebró la ceremonia de apertura oficial, presentada por Kogi J. M. Sancassas, además de dos paneles temáticos centrados en la relación entre cultura, ecología y transformación social.

El primero, bajo el título 'Mother Earth, Mother Water: The Sacred Feminine Across Time', reunió a participantes como Satish Kumar, escritor, peregrino de la paz y pensador; Helena Norberg-Hodge, economista y fundadora de Local Futures; la actriz y activista Linda Messerklinger; Queen Diambi, líder Bakwa Luntu; Lea D’Auriol, fundadora de Oceanic Global; la artista Coco Francavilla; la líder espiritual María Valdivia, y el productor de cine Uri Fruchtmann.

Hasta el domingo

Posteriormente tuvo lugar el encuentro 'Sustainability in Practice', centrado en experiencias y proyectos vinculados a sostenibilidad y transformación social. En él participaron Canay Atalay, fundadora de RX Innovation Institute; Artur Mendes, managing director de Boom Festival; Christian af Jochnick, fundador de Juntos Farm; Gregg Meyer, responsable de sostenibilidad de Steve Madden; el diseñador Jeff Garner, fundador de Prophetik, y el escritor y productor Simon Mirren.

Ray of Light Awards continuará su programación hasta el próximo 31 de mayo con nuevas jornadas temáticas dedicadas a categorías como Fatherhood Award, Next Generation Award o Music Award, además de proyecciones, actuaciones y encuentros en distintos espacios de Ibiza. El festival culminará con la gala final de entrega de premios en Dalt Vila.