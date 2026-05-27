Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024
Felipe VI destaca la aportación a la convivencia de los premiados con las Medallas en Bellas Artes
El monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz, que obligó a posponer este acto
EFE
El rey Felipe VI ha reconocido la aportación de los 38 premiados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 al espacio de convivencia en la sociedad española, y como parte del diálogo entre el presente y el futuro.
Así lo ha indicado durante su discurso en el Teatro de Rojas de Toledo en el que se han entregado estos reconocimientos, y en el que el monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que obligó a posponer este acto de entrega de medallas, a la vez que ha enviado su recuerdo y cariño a los familiares y a todos los que "aún luchan por recuperarse".
El Rey ha recordado a los galardonados que ellos son la prueba "de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión", y lo ha vinculado a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas -tan propia de nuestra historia- donde reside también la proyección de España en el mundo".
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