Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojos en IbizaITV en IbizaDonantes en IbizaEscritores de Ibiza
instagramlinkedin

Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024

Felipe VI destaca la aportación a la convivencia de los premiados con las Medallas en Bellas Artes

El monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz, que obligó a posponer este acto

El rey Felipe VI interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

El rey Felipe VI interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. / Ismael Herrero / EFE

EFE

Toledo

El rey Felipe VI ha reconocido la aportación de los 38 premiados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 al espacio de convivencia en la sociedad española, y como parte del diálogo entre el presente y el futuro.

Así lo ha indicado durante su discurso en el Teatro de Rojas de Toledo en el que se han entregado estos reconocimientos, y en el que el monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que obligó a posponer este acto de entrega de medallas, a la vez que ha enviado su recuerdo y cariño a los familiares y a todos los que "aún luchan por recuperarse".

Noticias relacionadas

El Rey ha recordado a los galardonados que ellos son la prueba "de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión", y lo ha vinculado a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas -tan propia de nuestra historia- donde reside también la proyección de España en el mundo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
  2. La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
  3. “Los padres no podemos más con los piojos: llevamos siete meses así”: familias de un colegio de Ibiza denuncian contagios recurrentes
  4. Pide un taxi para no volver caminando a casa al acabar de noche de trabajar en Ibiza y acaba indignada: “No nací para sufrir”
  5. “Mi hijo entrará en la cárcel por quinta vez porque en Ibiza no hay un centro para tratarle”, el grito desesperado de la madre de un chico con patología dual
  6. La confesión de Valentino Rossi sobre Ibiza que explica por qué es su lugar favorito en el mundo
  7. Rafael García Lozano, arquitecto municipal de Ibiza, se jubila: 'Cuando se derrumbó el edificio de Barceló, a las 8 de la mañana estaba allí con los bomberos
  8. Llama la atención: Que Catalina Juan, una formenterera de 82 años que vive en Ibiza no pueda ir a su casa de Formentera por la limitación de vehículos

Campaña policial en Sant Antoni: 73 vehículos controlados y 19 denuncias por acampada ilegal

Campaña policial en Sant Antoni: 73 vehículos controlados y 19 denuncias por acampada ilegal

Avoid these 8 car rental mistakes in Ibiza before booking

Avoid these 8 car rental mistakes in Ibiza before booking

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"
Tracking Pixel Contents