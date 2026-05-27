El acta robada de Cervantes que sigue en manos privadas: “El caso de este documento es incomprensible”

“El caso de este documento es incomprensible”, lamenta Isabel Simó Rodríguez, exdirectora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla entre 1992 y 2005. Se refiere al acta notarial de 1593 firmada por Cervantes como comisario de abastos de la Armada, robada en una fecha desconocida del Archivo Notarial de Sevilla y hoy en manos privadas y objeto de subastas públicas. Como la de este miércoles en la sala Durán de Madrid y que ha quedado desierta porque nadie ha pujado ni por el mínimo. “Estamos hablando de un documento notarial, público y de propiedad estatal”, argumenta. Pero continúa en manos privadas.

Simó fue la encargada de elaborar en 1998, cuando el robo salió a la luz al aparecer el acta por primera vez en una subasta en Barcelona, el informe que acreditaba que la pieza “pertenecía a un protocolo notarial de un escribano público” y que había sido “sustraída de forma forzada del Archivo Notarial de Sevilla”.

El informe también defendía su carácter inexportable, algo que sí llegó a reconocerse. Sin embargo, los tribunales primaron la propiedad privada. Ahora, casi tres décadas después, Simó vuelve a recordar aquel episodio tras salir nuevamente a subasta el documento, esta vez en la sala Durán de Madrid.

Fotografía de 2009 de algunas de las monedas de oro pertenecientes al cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, expoliado por Odyssey / Efe

Quien también fue directora del Archivo de Indias hasta su jubilación en 2012 compara este caso con el de la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration, en el que también intervino. Simó documentó y demostró ante los tribunales de Estados Unidos la titularidad estatal del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 con un cargamento de más de 500.000 monedas de oro y plata, valoradas en 378 millones de euros.

Aquel litigio comenzó en 2007 y terminó en 2012, con la obligación de Odyssey de devolver las monedas a España. “Se demostró que la fragata era de titularidad estatal, que era de la Corona. Y las monedas se encuentran hoy en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Sin embargo, el caso de este documento es insólito”, sostiene Simó, todavía sorprendida por la sentencia que dio la razón a su último propietario “cuando se trata de un documento público del Estado”.

Tras descubrirse en 1998 la sustracción de este documento notarial del Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Sevilla, la Junta de Andalucía acudió tanto a la vía penal como a la civil para recuperarlo. El acta procedía, en concreto, del protocolo del escribano Luis de Porras y estaba identificada como el folio 390, arrancado del protocolo notarial.

No lo logró. El juez, pese a admitir su autenticidad, primó la propiedad particular y la buena fe del vendedor, el abogado mallorquín José María Casasayas Truyols, reputado cervantista y principal impulsor de la Asociación de Cervantistas, con sede en Alcalá de Henares.

Lo que sí logró la Junta fue que el Ministerio de Cultura impidiera su salida del país, ya que en aquella primera subasta la compró una librería de Londres. Ahora, 28 años después, ante la nueva puja, la Junta ha vuelto a solicitar al Ministerio que declare el acta inexportable, y Cultura ha accedido.

Simó recuerda la importancia histórica de la documentación custodiada por el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, protagonista de la exposición 'Cervantes en Sevilla', organizada por la institución en 2005 con motivo del IV Centenario de la primera parte del Quijote. La muestra incluyó una veintena de escrituras notariales firmadas por Cervantes entre 1585 y 1599, cuando trabajaba como recaudador de impuestos para la Corona. “Evidentemente, faltaba este documento”, reconoce. Faltaba, precisamente, una parte de esa historia.