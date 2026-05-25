Ray of Light Awards celebra su segunda edición del 26 al 31 de mayo con una gala final en Dalt Vila

Ibiza acogerá del 26 al 31 de mayo la segunda edición de Ray of Light Awards (ROLA), un festival internacional que conecta cine, arte, música y conciencia y que nació en memoria del actor Ray Stevenson (1964-2023), profundamente vinculado a la isla. La cita regresa este año con una programación ampliada y culminará el domingo 31 con la gala final de premios en el marco del Fantasia Ibiza Festival.

El proyecto busca dar visibilidad a contenidos audiovisuales que propongan una transformación en positivo y reconocer historias capaces de explorar la experiencia humana y el poder transformador de la narración. En esta segunda edición, ROLA ha cerrado inscripciones con 600 propuestas, un centenar más que en 2025, lo que confirma el crecimiento internacional de la iniciativa.

Impulsado por Elisabetta Caraccia, cofundadora del festival y viuda de Ray Stevenson, ROLA se define como una plataforma cultural viva más que como un festival tradicional. Su programación combinará proyecciones, conversaciones en directo, actuaciones y encuentros entre creadores, con jornadas dedicadas a distintas categorías de premios.

Parte del programa se desarrollará en plazas históricas y espacios culturales de Ibiza, con actividades gratuitas, posibilidad de donaciones y entradas accesibles. Como antesala de esta edición, el festival pondrá en marcha proyecciones abiertas al público en La Fundación La Nave, en ses Salines. Además, el sábado 30 de mayo celebrará una de sus noches más especiales con los Music Awards y un concierto de Alex Serra.

Fantasía Ibiza Festival

El cierre de Ray of Light Awards tendrá lugar dentro del Fantasía Ibiza Festival, con su noche final en el baluarte de Santa Llúcia, en Dalt Vila, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La colaboración entre ambas iniciativas refuerza una apuesta compartida por la creatividad como herramienta de inspiración, conciencia y conexión humana.

Entre sus categorías figuran el Gaia Award, el Fatherhood Award, los Next Generation / Youth Awards, el Ray of Light Award y el Music Award, centrados en ámbitos como la relación con la naturaleza, la paternidad, las nuevas generaciones, la transformación personal y la capacidad de la música para conectar culturas y generar experiencias compartidas.

Con esta segunda edición, Ray of Light Awards consolida en Ibiza un espacio de encuentro entre cine, música, espiritualidad, arte y conversación, antes del arranque de la temporada alta y con la voluntad de convertir cada historia en una oportunidad de diálogo y transformación cultural.