Fantasia Ibiza Festival refuerza su apuesta internacional, inclusiva y multidisciplinar

El Fantasia Ibiza Festival (FIF) regresa este fin de semana con una cuarta edición más amplia, internacional y multidisciplinar, que se celebrará de viernes a domingo, del 29 al 31 de mayo, en diferentes espacios de la ciudad de Ibiza, cada día desde las 18 horas hasta la medianoche. El encuentro cultural tendrá como principales escenarios el paseo de Vara de Rey, la Plaza del Parque y el baluarte de Santa Llúcia, en Dalt Vila, y volverá a reunir música, arte, performance, danza, bienestar, sostenibilidad e inclusión.

La Escola d'Art de Ibiza acogió este lunes 25 de mayo la presentación oficial del programa de esta nueva edición, que continúa consolidándose como una de las propuestas artísticas más originales y creativas de la isla. Durante la rueda de prensa, la organización agradeció el apoyo de la Escola d'Art y del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, y destacó la importancia de seguir impulsando proyectos capaces de "unir arte, instituciones y comunidad".

Tras el éxito de la pasada edición, el Fantasia Ibiza Festival vuelve con una programación más ambiciosa y con nuevas colaboraciones artísticas. La cita reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales y ofrecerá actuaciones en vivo, música, talleres interactivos, poesía, performances, sesiones de mujeres dj's en vinilo y grafiti art en directo.

La organización subraya que el festival quiere celebrar "la diversidad artística y el espíritu creativo que caracteriza a Ibiza", con una propuesta pensada para públicos distintos y abierta a diferentes sensibilidades culturales. En ese sentido, el FIF se presenta no solo como un festival, sino como un punto de encuentro entre disciplinas, generaciones y formas de expresión.

Una de las grandes novedades de esta cuarta edición será la incorporación de los Ray of Light Awards, un nuevo espacio dedicado al cine y a la creatividad audiovisual impulsado por Elisabetta Carraccia, que amplía el carácter multidisciplinar del encuentro y abre una nueva línea de diálogo entre arte, imagen y pensamiento contemporáneo.

Artistas invitados

En la presentación participaron también varios artistas invitados, entre ellos Danchú, creadora de la imagen oficial del festival 2026 y autora de la obra original presentada durante el acto; David García; el músico y escritor Juan Pablo Pellicer; la bailarina ibicenca Maria Lozano; la performer Louise Guias; y la pintora Francesca LoveArt, que realizará pintura en directo durante el festival.

El programa contará además con artistas del colectivo Núcleo, con Miguel Farrion, y con el artista del reciclaje Ezequiel Herrera, reforzando así el compromiso del festival con la creatividad local, la sostenibilidad y las prácticas artísticas vinculadas a la reutilización de materiales.

Desde la organización destacaron que el objetivo del Fantasia Ibiza Festival sigue siendo "generar un impacto cultural positivo tanto para residentes como para visitantes, con una propuesta con identidad propia capaz de integrar distintas disciplinas artísticas y de proyectar la imagen de una Ibiza diversa, creativa e inclusiva".