Estudio Laterna de Santa Gertrudis reúne arte, materia y naturaleza en la muestra colectiva ‘Conflux’

Estudio Laterna inaugura el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 18 horas, ‘Conflux’, una exposición colectiva que el propio espacio presenta como su apuesta más ambiciosa hasta la fecha. La muestra reúne obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker en un recorrido concebido como una "experiencia inmersiva en la que pintura, cerámica, escultura y atmósferas dialogan dentro de un mismo paisaje sensible", según la nota de la galería.

La exposición parte de una idea de encuentro entre lenguajes, materiales y energías distintas. "Los cuatro artistas presentan obras diferenciadas que convergen en una comprensión compartida de la pintura y la escultura como procesos abiertos, más que como formas cerradas de representación. Sus obras funcionan como registros de experiencia —emocional, material o narrativa— y se mueven entre lo abstracto y lo reconocible, entre lo íntimo y lo simbólico", añade la nota.

La muestra no busca imponer un único relato, sino crear un punto de intersección donde los distintos enfoques generen fricción, continuidad y una lectura compartida. Ese diálogo continuo entre materia, gesto, emoción y transformación define el recorrido de una exposición que invita al espectador a entrar en un paisaje artístico en movimiento.

'La cena', de Patricia Paz / Laterna

La propuesta ocupará tanto la galería como el jardín de Estudio Laterna, reforzando una de las líneas que definen la identidad del proyecto: la relación entre arte, naturaleza y experiencia espacial. En ese cruce entre interior y exterior, entre obra y entorno, ‘Conflux’ invita a recorrer un espacio donde cada pieza modifica la percepción de las demás y donde la visita se plantea como una experiencia sensorial y multidimensional.

"Alianzas entre artista y público"

Estudio Laterna se presenta precisamente como un lugar en el que el arte "se despliega a lo largo del espacio, entrelazando formas y energías dinámicas que invitan a la introspección". Su programación busca fomentar "alianzas entre artistas y público, abrir diálogos que amplíen perspectivas y crear un entorno colaborativo donde la expresión artística encuentre nuevas formas de resonancia".

En este contexto, ‘Conflux’ se convierte también en una declaración de intenciones del espacio: "una exposición que apuesta por la profundidad escultórica, los matices pictóricos y la riqueza de voces artísticas diversas. Cada obra se plantea como un conducto para explorar relaciones complejas entre imagen, objeto, gesto y entorno, con reflexiones que aspiran a perdurar más allá de la contemplación inmediata".

La exposición podrá visitarse del 28 de mayo al 25 de septiembre en la sede de Estudio Laterna, situada en la Venda de Parada 12, en Santa Gertrudis. El horario de apertura será de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y los fines de semana bajo cita previa.