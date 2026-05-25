El cortometraje de Ibiza ‘Hoy no es siempre’ se estrena en Madrid como eje del EM Festival

El cortometraje ibicenco ‘Hoy no es siempre’, dirigido por Carmen Vidal y protagonizado por Ana Vide y Marc Clotet, se estrenó en Madrid convertido en la pieza central del EM Festival, un encuentro impulsado por la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM) para acercar al público la realidad de esta enfermedad neurodegenerativa.

El evento, presentado por la periodista especializada en salud Marta Fernández Rivera, combinó la proyección del cortometraje con una serie de coloquios protagonizados por neurólogos, investigadores en neurociencias y pacientes de esclerosis múltiple. Durante la jornada se abordaron cuestiones como la incertidumbre que acompaña a esta enfermedad invisible y las claves para entender y afrontar su versión más agresiva, la esclerosis múltiple progresiva.

Entre las participantes destacaron especialistas como la doctora Lucienne Costa-Frossard, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y la doctora Virginia Meca, del Hospital Universitario La Princesa, ambas neurólogas especializadas en esclerosis múltiple. También intervino el baloncestista profesional Asier de la Iglesia, diagnosticado con esta enfermedad, que aportó su testimonio personal.

Antes de la proyección, Carmen Vidal, Ana Vide y Ana Olivia Fiol participaron en un coloquio en el que compartieron con los asistentes el origen de la idea, el proceso de creación y la manera en que las distintas piezas fueron encajando hasta dar forma a un cortometraje especialmente vinculado a Ibiza y a una vivencia concreta de la enfermedad.

Experiencia con la enfermedad

La jornada estuvo marcada también por una ausencia significativa: la de Malén Baracco, cantautora residente en Ibiza y diagnosticada de esclerosis múltiple, cuya historia vital sirvió de inspiración para la película. Baracco no pudo asistir al estreno por consecuencias derivadas de la propia enfermedad.

Con su presentación en Madrid, ‘Hoy no es siempre’ inicia así un recorrido público que une creación audiovisual, sensibilidad social y divulgación sanitaria. El cortometraje pone el foco en la experiencia íntima de convivir con una enfermedad compleja y muchas veces invisible, y demuestra cómo el cine puede convertirse en una herramienta para abrir conversación, generar empatía y dar visibilidad a realidades que no siempre encuentran espacio en el relato público.