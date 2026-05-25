La Academia Cando y Torres muestra el talento de sus alumnos en Santa Eulària

La Academia Cando y Torres, dirigida por Noel Cando y Sonia Torres, inaugura este martes 26 de mayo su Exposición Colectiva de Alumnos 2026, una muestra que reunirá trabajos de estudiantes de los grupos infantil, juvenil y adulto y que podrá visitarse hasta el día 30 en la Sala Municipal de Exposiciones de Santa Eulària des Riu, situada en la calle Sant Jaume, 72.

La inauguración tendrá lugar de 17 a 20 horas y permitirá descubrir la diversidad de miradas, edades, estilos y niveles que conviven en esta academia, que en apenas tres años se ha consolidado como uno de los espacios de formación artística más activos del municipio. La muestra incluirá obras realizadas por alumnos principiantes, intermedios y avanzados, con una amplia variedad de técnicas de dibujo y pintura: desde el grafito hasta el óleo, pasando por la acuarela, el sumi-e, el pastel, el acrílico y otros procedimientos plásticos.

Paisajes, figuras, naturalezas muertas, ilustraciones e incluso manga formarán parte de una exposición concebida como escaparate del aprendizaje, la sensibilidad y la evolución de los alumnos. La academia confía en repetir el interés despertado el año pasado, cuando la exposición recibió más de 1.200 visitantes, según cifras del Ayuntamiento.

La academia

Fundada en 2023 por Noel Cando y Sonia Torres, la Academia Cando y Torres ha experimentado un rápido crecimiento y cuenta actualmente con cerca de 280 alumnos.

Noel Cando y Sonia Torres son docentes formados en Artes en la Academia Tárrega de Barcelona y en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Además de su labor educativa, ejercen como restauradores titulados, con especialidad en pintura sobre tela y documento gráfico, y mantienen activo un taller de restauración desde 2008.