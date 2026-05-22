Alejandro Astola y Chambao ponen raíz y mestizaje a junio en Las Dalias Ibiza

Las Dalias vivirá en junio un fin de semana marcado por el mestizaje, la raíz andaluza y la música entendida como territorio emocional. El jueves 11 de junio actuará Alejandro Astola y un día después, el viernes 12, será el turno de Chambao, que regresará al emblemático espacio de Sant Carles dentro de la celebración de su 25 aniversario.

Son dos propuestas con universos distintos, pero "unidas por una misma forma de entender la música: libre, cercana, abierta a la mezcla de estilos y conectada con ese espíritu mediterráneo que desde hace décadas forma parte de la identidad cultural de Las Dalias", señalan desde el local de Sant Carles en una nota. Ambos conciertos se integran en el ciclo Las Dalias Live Music 2026, una programación de directos que se celebra en el jardín del recinto y que reivindica la larga relación del espacio con la música en vivo.

Alejandro Astola / DI

Alejandro Astola, fundador y principal compositor de Fondo Flamenco, llegará a Ibiza el jueves 11 de junio con una trayectoria en solitario cada vez más consolidada. En los últimos años, el artista sevillano ha abierto una etapa personal marcada por la exploración sonora y la mezcla entre flamenco, rock andaluz, funk, jazz y canción de autor. Su concierto en Las Dalias forma parte de su gira de 2026 y está anunciado para las 20 horas. Astola ha dejado de ser una promesa silenciosa para convertirse en uno de los nombres más comentados de la temporada. Después de darse a conocer con Fondo Flamenco, el trío fundado en 2006 que marcó a toda una generación, el músico ha construido un directo en el que alterna momentos íntimos con otros de gran intensidad emocional.

El regreso de Chambao

Un día después, Chambao volverá a Las Dalias para reencontrarse con el público ibicenco en una cita cargada de memoria y celebración. La banda liderada por La Mari conmemora 25 años de una propuesta que convirtió el flamenco chill en un lenguaje propio, mezclando flamenco, electrónica y sonidos relajados hasta crear una identidad reconocible. El concierto está previsto el viernes 12 de junio, también a partir de las 20 horas. Veinticinco años dan para mucho: para ver cómo una propuesta arriesgada y sin etiqueta se convierte en referencia, en influencia, en nostalgia para unos y en descubrimiento para otros. Quienes crecieron con Chambao podrán reencontrarse con canciones que marcaron una época, mientras que quienes los descubran ahora entenderán por qué siguen ocupando un lugar propio en la música española.

Las dos actuaciones forman parte de una temporada que, entre abril y octubre, reúne en Las Dalias a artistas nacionales e internacionales como Bebe, Eskorzo, Amparanoia, Tomasito, Alex Serra o Macaco, en un ciclo que apuesta por la diversidad de estilos y por devolver a la música en directo un lugar central dentro del universo cultural del recinto