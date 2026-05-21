Ses12naus celebra diez años de residencias artísticas en Ibiza con un nuevo encuentro cultural

La Fundación Ses12naus celebrará el décimo aniversario de sus residencias artísticas con la primera edición de 'Ses12naus Weekend', un nuevo programa cultural que reunirá en Ibiza a artistas, comisarios y agentes culturales locales e internacionales los días 5 y 6 de junio.

La cita se desarrollará entre La Carpintería, en el polígono de Can Bufí, y Santa Gertrudis de Fruitera, con exposiciones, charlas, visitas guiadas, performances y presentaciones. Uno de los principales anuncios será la presentación de 'Santa Gertrudis Commission', una nueva comisión anual de arte público basada en residencias que ofrecerá a artistas internacionales un espacio para crear obras inspiradas en Ibiza.

La primera edición, prevista para junio de 2027, correrá a cargo del colectivo danés 'Superflex', reconocido por sus intervenciones a gran escala en el espacio público y por una práctica situada entre el arte, el activismo y el diseño.

El programa arrancará el viernes 5 de junio a las 18 horas con una conversación con el diseñador iraní Sina Sohrab, participante en la residencia de diseño 'Something for an Island'. A las 19 horas se inaugurarán las exposiciones 'Something for an Island 02' y la muestra de los Programas de Residencia Open Call 2025/2026, con obras de Gala Knörr, Diogo da Cruz y Marina Marón. La jornada terminará con una visita guiada junto a los artistas y la comisaria Cristina Anglada.

El sábado 6 de junio, a las 11 horas, se celebrará un desayuno y conversación entre Rasmus Rosengren Nielsen, de 'Superflex', y Ángeles Ferragut, directora de Ses12naus, moderado por Elise Lammer. Por la tarde, a las 19 horas, Santa Gertrudis acogerá la presentación de 'Santa Gertrudis Commission' con una intervención performativa de 'Superflex'.

Un solar abierto al arte en Santa Gertrudis

La nueva comisión transformará en 2027 un solar de 2.100 metros cuadrados en el corazón de Santa Gertrudis en un espacio abierto al arte y a la comunidad. La fundación ha asegurado el uso del terreno durante los próximos tres años con el objetivo de activar un nuevo lugar de encuentro para vecinos y visitantes.

Ses12naus inició su actividad en 2016 con un programa bienal de residencias artísticas en una finca de Santa Eulària y se constituyó como fundación sin ánimo de lucro en 2022, año en que abrió La Carpintería. Desde entonces ha desarrollado 13 programas, 12 exposiciones, más de 30 actividades públicas y tres programas educativos por los que han pasado más de 400 estudiantes y jóvenes. Sus proyectos han reunido a más de 50 artistas de 18 países.

Todas las actividades del programa público de 'Ses12naus Weekend' serán gratuitas con inscripción previa.