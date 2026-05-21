Ray of Light Awards regresa a Ibiza con una semana de cine, música y conciencia en homenaje a Ray Stevenson

Ibiza se prepara para recibir la segunda edición de Ray of Light Awards (ROLA), el festival internacional que une cine, música, arte y conciencia y que se celebrará del 26 al 31 de mayo con una programación ampliada a siete días. El certamen, creado en memoria del actor Ray Stevenson, muy vinculado a la isla, consolida así su apuesta por convertir Ibiza en un espacio de encuentro para creadores y narrativas centradas en la transformación humana.

La gala final de premios tendrá lugar el domingo 31 de mayo y se integrará este año en el Fantasía Ibiza Festival, cuya clausura se celebrará en el baluarte de Santa Lucía, en Dalt Vila. La organización destaca que el proyecto busca ir más allá de un festival convencional y convertirse en “una plataforma cultural viva” capaz de impulsar historias que generen conexión, conciencia y emoción.

La edición de 2026 llega además con un importante crecimiento en participación. Según la organización, ROLA ha cerrado las inscripciones con unas 600 propuestas internacionales, un centenar más que en la edición anterior. El programa incluirá proyecciones, conversaciones en directo, actuaciones y encuentros entre artistas y público en distintos espacios emblemáticos de Ibiza.

Uno de los momentos destacados será la noche del sábado 30 de mayo, dedicada a los Music Awards y que contará con un concierto del músico Alex Serra, conocido por su propuesta sonora introspectiva y experimental. Además, antes del inicio oficial del festival se celebrarán proyecciones abiertas al público en la Fundación La Nave, en ses Salines.

Los premios

El certamen se articula alrededor de varias categorías que exploran distintas dimensiones de la experiencia humana, como el Gaia Award, centrado en la creatividad femenina y la relación con la naturaleza; el Fatherhood Award, sobre la paternidad y los vínculos familiares; el Next Generation / Youth Awards, enfocado en las nuevas generaciones; el Ray of Light Award, principal galardón del festival; y el Music Award.

En su primera edición, celebrada en 2025, el proyecto reunió a más de 700 asistentes y recibió más de 300 propuestas internacionales. Entre las personalidades vinculadas al festival figuran nombres como Luke Evans, Rosario Dawson o Samantha Vallejo-Nágera.