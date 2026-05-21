Juanjele gana por segunda vez el 'Concurs de Cançó Nit de Sant Joan' del IEE
El músico se impone en la séptima edición con 'No ho semblava', que estrenará en directo en la fiesta de la Nit de Sant Joan del IEE en es Cubells
La séptima edición del 'Concurs de Cançó Nit de Sant Joan', convocado por el Institut d’Estudis Eivissencs, ya tiene canción ganadora. El jurado ha elegido 'No ho semblava', de Juanjele, como mejor tema de este año en una votación muy ajustada entre las tres composiciones finalistas.
El triunfo del cantautor de Jesús supone además su segunda victoria en este certamen, después de imponerse ya en 2021 con 'Nit màgica de juny'. En esta ocasión, el músico volverá a protagonizar la Nit de Sant Joan del IEE, donde interpretará en directo la canción ganadora durante la fiesta que este año se celebrará en es Cubells. El videoclip del tema también se publicará esa misma noche en las redes sociales.
Los accésits de esta edición han sido para 'Llacadora Man', de Ses Sopris, y 'La màgia sí existeix', de Neus Boïl. La canción ganadora está dotada con 1.000 euros, mientras que las dos finalistas reciben 500 euros cada una.
Alta participación
El IEE ha agradecido la participación de todos los artistas y ha destacado tanto la alta respuesta como la calidad de las canciones presentadas en esta séptima edición de un concurso que, según la entidad, se ha consolidado como una plataforma de apoyo y proyección para la música en catalán en Eivissa y Formentera.
En ediciones anteriores ganaron 'Mala fi pugui fer', de Arma Sonora, en 2025; 'Si la mar', de Endèmics, en 2024; 'Deixa anar', de Endèmics, en 2023; 'Invencible primavera', de Pilar Mena, en 2022; 'Nit màgica de juny', de Juanjele, en 2021; y 'Foguera', de Miquel Tur Torres, en 2020.
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