La escritora más exitosa de Sant Jordi, con más de 100.000 ejemplares vendidos, presenta su nueva novela: "Con 20 años, 'La sombra del viento' me cambió la vida"

La escritora Regina Rodríguez Sirvent presenta su nueva novela, Palomitas de madrugada, en la librería Lume este martes a las 20.00 horas. La autora se convirtió en la más vendida del último día de Sant Jordi, tras el éxito cosechado con su debut Las bragas al sol, con más de 100.000 ejemplares vendidos. En esta obra, Rodríguez Sirvent presenta la historia de Rita, su alter ego, para dar forma a años clave de su vida cargados de anécdotas, humor y amistad.

¿Cómo escribió Palomitas de madrugada tras el éxito abrumador de su primera novela?

La escribí con la misma alegría, con las mismas ganas. Cuando me pongo delante del ordenador en los bares a los que voy a escribir, soy muy consciente de que es un proceso largo, de años. Voy ahí a pasármelo bien. Obviamente, partía de un sitio distinto porque con Las bragas al sol no tenía ningún lector y ahora tenía bastantes. Se me pasó rápido el proceso. Muy al principio decidí desnudarme bien en esta historia. Si no lo hacía así, no iba a funcionar ni para mí ni para la lectora. Lo que tuve que superar fue imaginar las caras de gente que va a leer mis problemas, mis intimidades y todo lo que quería contar. Además, al ser escritora, no tienes que subirte a ningún escenario. La soledad y el aislamiento son bastante tangibles y funcionan. Nadie piensa en ti durante estos dos años de trabajo y estás sola de verdad.

Se convirtió en la autora más vendida en el último Sant Jordi, ¿cómo lo vive siendo catalana?

Esto es muy fuerte. Para mí, es más que ganar un Óscar. Tengo esta anécdota con Carlos Ruiz Zafón, cuando hace 13 años me echaron de un trabajo. Lo cuento en Palomitas de madrugada. Fue un antes y un después en mi vida. El día después de que me echaran, estaba yo perdida y triste, deambulando por las calles de Barcelona el día de Sant Jordi. De repente, vi una cola muy larga y al final de ella estaba Carlos Ruiz Zafón firmando sus libros. Cuando tenía 20 años, La sombra del viento me cambió la vida. Al leerlo pensé que ojalá alguna vez en la vida pudiese escribir algo que hiciese sentir así, aunque fuese la mitad. Aquel día de Sant Jordi hice la cola, compré por vigesimotercera vez La sombra del viento y le dije a Carlos Ruiz Zafón lo perdida que estaba y lo que a mí me gustaría escribir. Me dijo que, algún día, él creía que yo estaría en el otro lado de la mesa firmando. Trece años más tarde, fui a Madrid cuando salió Palomitas de madrugada para presentarla. Me encontré sola en uno de los escaparates más grandes de Madrid y solo había dos libros allí. Uno era Palomitas de madrugada y el otro, La sombra del viento. He cerrado estos círculos vitales que nunca en la vida hubiera imaginado.

¿Cuánto de usted podemos encontrar en la narración?

Todo, toda mi vida. La protagonista es mi alter ego y no me escondo. Tenía tanto para explicar que Rita a veces no puede ni aguantar todo lo que yo quiero.

¿Qué le sucede a los jóvenes alrededor de los 30 años? Su protagonista parece sufrir una crisis de esa edad.

He hecho muy adrede que todos los personajes que la rodean no se sepa qué edades tienen. Es irrelevante, porque los personajes tienen los problemas. Yo, igual que Rita, conviví con gente en sus 20, los 30, los 40, y los 50. Los problemas que tiene Rita son universales. Perseguir los sueños o hartarte tanto de ti misma, de huir de tus sueños. Empezar a intentarlo es algo que nos pasa a todos en cualquier edad. Los rincones donde Rita nos lleva son rincones que todos hemos habitado. Todos hemos estado alguna vez en la vida en un lugar del que nunca hubieras querido irte, con gente increíble que te acompaña. Puede ser un fin de semana, puede ser una persona, puede ser un trabajo, pueden ser unas vacaciones. Puede durar un año o puede durar un día, pero es un sitio que todos hemos habitado.

Como escritora, se fija mucho en los lugares. Son un personaje más.

Esta historia me pasó a dos esquinas de mi casa. Me gusta esta expresión que ha salido a raíz de Palomitas de madrugada, que es la épica cotidiana. A mí es lo que me inspira. La humanidad, la bondad, la generosidad, las cosas pequeñas que pasan en el día a día. Me salen escenarios diarios en donde pasan cosas increíbles. Los escenarios son importantes porque los damos por sentados y no les prestamos atención, pero ahí pasan cosas increíbles, extraordinarias, y para mí esta es mi inspiración. Los sitios pequeños, aparentemente pequeños.

¿Esta novela tiene espíritu de retorno?

Vuelvo de mi experiencia en Atlanta, después de casi diez años intentándome ubicar, y lo único que aprendí fue inglés. Al volver entiendo que lo que yo quería aprender para acercarme más a mí misma, es lo que me aleja de mí. Todos los trabajos en los que me contratan, me contratan por mi inglés, y me aleja de lo que yo quería hacer, que era escribir. El año de en el que se cuenta Palomitas de madrugada es el año en que, efectivamente, Rita vuelve en sí misma y a la voz que ella ya tenía, pero que no sabía reconocer.

Rita es un ejemplo de la vida proyectada, pero no de la deseada. ¿Es un símbolo de nuestros días?

Esta novela pasa en 2014, cuando la avalancha social de las redes todavía no era la que es ahora. Hay una ventaja de corte limpio, de qué es lo que expongo, lo que cuento y lo que soy. Sí que me sirve para contar cómo estuve tantas veces en un entorno donde la gente aparentemente estaba muy ubicada, mientras a mí me daba vergüenza decir que me habían echado. No me gustaba decir que estaba perdidísima. Lo que contaba era que estaba escribiendo una novela y durante 8 años lo dije para a sacarme la gente de encima. Proyectaba por miedo, por pérdida y por tristeza. Esto era como la fachada, el síntoma de la pérdida total y de lo mal que lo pasé. Fue un ataque de ansiedad el que me llevó hasta esta puerta acristalada, donde encontré mi camino con todas las locuras que vivimos.

¿Nos cuesta identificar nuestros propios sueños?

No sé si los sueños van también con la vocación, esa es una conversación larga. A lo mejor un sueño es ser cirujano vascular desde los 12 años y el niño lo tiene clarísimo. En mi caso, fue difícil encontrar cuál era mi sueño y mi vocación. De hecho es un trabajo, es un objetivo, es un horizonte que tiene muchas trabas. Sobre todo cuando son sueños artísticos de humanidades, que tienes que ir tirando de hilos aparentemente absurdos, vacíos o que no son estándares. Por ejemplo, a mí me encantan las revistas, consumo muchísimas revistas de papel desde que soy pequeña. Aquello podría considerarse algo menor, algo anecdótico. Era ya una pista, un hilo de estos de donde tirar, pero la sociedad, en general, siempre espera cosas más firmes y más clásicas. Cuesta encontrar tus sueños, es un trabajo. Me parece muy interesante porque hablamos siempre de los sueños, pero hasta llegar a él, también es otro viaje.

Esta novela se sirve mucho del humor y la amistad, ¿son sus bases?

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Para mí, es una manera de vivir. Cuando me senté durante estos años delante de una pantalla para escribir, era imprescindible reírme y pasármelo bien y para revivir historias de mi vida que me han marcado. Por suerte, no me puedo desvincular del humor. No es que yo lo decida, es que a mí me motiva. Voy con mi radar identificando qué es lo me hace reír en cada página y, sobre todo, que me haga reír en voz alta. Encontré a gente con vidas fuera de lo común. No eran mis amigas ingenieras, médicas y profesoras que siguieron todos los pasos estipulados. Pude permitirme también vivir con toda la libertad porque tenía a mis amigas de toda la vida y sabía que siempre podía contar con ellas. Es uno de los grandes temazos de esta novela. Cuando tienes un grupo de amigas tan bueno, tan sano, te puedes permitir habitar los mismos espacios con tus nuevos amigos porque pueden coexistir perfectamente. En la nevera caben las fotos de todos.