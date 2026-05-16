Dos niñas de Ibiza ganan el certamen balear de cuentos sobre salud mental

Las ibicencas Jade Mitchell y Sara Costa, ambas de 11 años, han ganado la categoría infantil del IV Certamen de cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional, convocado por la Dirección General de Salud Mental del Govern balear.

La consellera de Salud, Manuela García, acompañada por la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha entregado los premios de esta cuarta edición, en la que se han valorado 115 cuentos: 52 en categoría infantil, 30 en juvenil y 33 en adulta. En total se habían presentado 130 obras, aunque algunas quedaron fuera por no cumplir los requisitos de las bases.

Mitchell y Costa han sido reconocidas por ‘El secreto de Sharki’, un relato en el que, según el jurado, se destaca que un comportamiento disruptivo puede estar relacionado con la soledad y el malestar, y que las amistades son esenciales para mantener una buena salud mental y bienestar emocional.

El certamen se enmarca en las líneas de trabajo de la Dirección General de Salud Mental y del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Illes Balears 2025-2030, que incluye entre sus objetivos la lucha contra el estigma asociado a los problemas de salud mental.

En la categoría juvenil, el premio ha sido para Irene Marín, de Marratxí, por ‘La gran fiesta de los talentos’, un cuento que pone el acento en la idea de que cada persona tiene un talento especial, aunque a veces pase desapercibido, como la capacidad de escuchar con empatía. En la categoría adulta, la ganadora ha sido Sofia Maya, de Palma, por ‘Sol y Luna’, un texto que el jurado ha valorado por su sensibilidad, su mensaje positivo de autoafirmación personal y su respeto a la diferencia.

Temas difíciles de abordar

El jurado ha destacado la dificultad de abordar las emociones y la salud mental, una realidad muchas veces poco tangible, y ha señalado el uso frecuente de metáforas, colores, símbolos, animales personificados, historias sobre acoso escolar, mudanzas o superpoderes.

También ha llamado la atención la presencia de muchos relatos centrados en la importancia de cuidarse, expresarse, pedir ayuda y contar lo que a uno le pasa para vencer el aislamiento y la soledad. Los premios, dotados en total con 550 euros en libros y material adaptado a cada categoría, han contado con la colaboración de varios colegios profesionales de Baleares.