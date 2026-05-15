La Mostra Ixtar Curts amplía su formato y recupera su escenario original en Sant Antoni

La Mostra Ixtar Curts, el festival de cortometrajes más antiguo de Baleares, amplía este año su formato y celebrará su 27ª edición en dos jornadas, los días 4 y 5 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, en la plaza Norte de la Iglesia de Sant Antoni. El certamen, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, recupera así su emplazamiento original y vuelve a formar parte del programa de las Fiestas de Sant Bartomeu.

La principal novedad de esta edición es la creación de una primera jornada dedicada exclusivamente a los cortometrajes producidos en Baleares, con el objetivo de dar mayor visibilidad al talento audiovisual de las islas. Además, las producciones procedentes del archipiélago estarán exentas de cuota de inscripción, lo que refuerza la apuesta del festival por los creadores locales.

El programa se abrirá el viernes 4 de septiembre con la Mostra de Curts Balears, mientras que el sábado 5 se celebrará la Sección Oficial, abierta a trabajos de cualquier procedencia. Las obras deberán tener una duración máxima de 12 minutos, podrán abordar cualquier temática y, en caso de estar rodadas en un idioma distinto al castellano o al catalán, deberán presentarse subtituladas en una de estas dos lenguas.

El jurado

La dirección de la edición de 2026 recae en el promotor cultural Ramon Mayol, mientras que la actriz Núria Santos asume la coordinación. Santos también formará parte del jurado, integrado además por la actriz Àngels Martínez, la periodista cultural María Pérez, la actriz Imma Puerto, el actor Luis Ávila y la directora María Guerra, ganadora de la edición anterior.

Otra de las novedades será la incorporación de un apartado dedicado a la industria cinematográfica, que contará con la participación de una figura reconocida del cine español cuya identidad se anunciará próximamente. La organización avanza además que habrá otras sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.

Convocatoria abierta

La convocatoria para participar permanecerá abierta hasta el 30 de julio a través de la plataforma FestHome. Las figuras conmemorativas que se entregarán al finalizar las proyecciones son obra de la artista Elena Abeni, EL.RoL., mientras que la imagen oficial de la Mostra ha sido creada por Gabriel Torres Chalk.

Con esta ampliación de formato y la incorporación de nuevos contenidos, la Mostra Ixtar Curts refuerza su papel como punto de encuentro entre creadores, público e industria y se consolida como una de las citas culturales de referencia en Sant Antoni.